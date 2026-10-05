जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट, वायुसेना के विमान से भेजा बागडोगरा

जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे 150 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इन सभी लोगों की पहचान केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के रूप में की गई थी.

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श्रीनगर पुलिस के मुताबिक, 150 बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष भारतीय वायुसेना के विमान से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा ले जाया गया. यहां उन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को सौंप दिया गया. इसके बाद उन्हें सीमा पार वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों के एक और समूह को 7 अक्टूबर को डिपोर्ट किया जाएगा. इस तरह जम्मू-कश्मीर में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

अवैध नागरिकों को वापस भेजा जा रहा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में यह कार्रवाई उन विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए की जा रही है, जो बिना वैध दस्तावेजों के यहां रह रहे हैं. इसी प्रक्रिया के तहत 150 बांग्लादेशी नागरिकों को पहले चरण में विशेष विमान से बागडोगरा भेजा गया है.

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7 अक्टूबर को फिर कार्रवाई

बागडोगरा पहुंचने के बाद इन लोगों की जिम्मेदारी BSF को सौंप दी गई. इसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर को एक दूसरे बांग्लादेशी नागरिकों के ग्रुप को डिपोर्ट किया जाना है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से की जा रही इस कार्रवाई का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना और वैध दस्तावेज नहीं रखने वाले लोगों को उनके देश वापस भेजना है. अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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