साहित्य आजतक 2026 के मंच पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गठबंधन की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी. उनसे सवाल किया गया कि उनकी किताब में गठबंधन की राजनीति के गुणों और उसकी अहमियत पर चर्चा की गई है. वहीं, एक दूसरी सोच यह भी है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार फैसले लेने में ज्यादा सक्षम होती है. ऐसे में क्या राजनीति में गठबंधन जरूरी है या सत्ता पर अंकुश बनाए रखने के लिए भी इसकी भूमिका है?

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इस सवाल के जवाब में मनोज झा ने कहा, "अगर सच कहूं तो यह देश अपने आप में कोलिशन है." बातचीत में उनका यह जवाब गठबंधन की राजनीति पर चर्चा का अहम हिस्सा रहा. हालांकि, उपलब्ध बातचीत में उन्होंने इस सवाल पर आगे विस्तार से अपनी दलील नहीं रखी.

आज मंटो, अमृता प्रीतम और राही मासूम रजा होते तो क्या लिखते?

इससे पहले बातचीत की शुरुआत मनोज झा के उस लेख से हुई, जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि अगर मंटो, अमृता प्रीतम और राही मासूम रजा आज के दौर में होते तो मौजूदा समाज और हालात को किस तरह देखते.

मनोज झा ने कहा कि उन्होंने मंटो की कहानियों 'खोल दो' और 'ठंडा गोश्त', अमृता प्रीतम की 'रसीदी टिकट' और 'वारिस शाह' तथा राही मासूम रजा के लेखन को आज के संदर्भ में समझने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर चर्चा राजनीति पर होती है, लेकिन उनका मानना है कि राजनीति में थोड़ा साहित्य भी होना चाहिए.

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गांधी के किस दौर को सबसे खूबसूरत मानते हैं मनोज झा?

मनोज झा ने महात्मा गांधी के 1946 से 1948 के दौर को उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय बताया. उन्होंने कहा कि जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी दंगे रोकने की कोशिश कर रहे थे. मनोज झा के मुताबिक, आज देश को उस गांधी की पहले से ज्यादा जरूरत है.

चिट्ठियां और किताबें कल्पना का दायरा बढ़ाती हैं

मनोज झा ने चिट्ठियां लिखने-पढ़ने की घटती परंपरा पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चिट्ठियां इंसान की कल्पना के नए रास्ते खोलती हैं. विजुअल माध्यम में तस्वीर पहले ही सामने आ जाती है, जबकि किताब या चिट्ठी पढ़ते समय पाठक खुद अपने मन में किरदारों की तस्वीर बनाता है. प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पाठक हामिद और उसकी दादी अमीना को अपनी कल्पना में देख पाता है.

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