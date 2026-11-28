राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित साहित्य आजतक 2026 के मंच पर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह और प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़े संदीप भूटोरिया ने खास सेशन, 'कला, किताबें और विरासत: परंपरा से आधुनिकता का संवाद' में शिरकत की. शिरकत की. इस दौरान दोनों ने भारतीय कला, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई पीढ़ी के बीच कला के भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत की. सोनल मानसिंह ने अपने जीवन के उस मुश्किल दौर को भी याद किया, जब एक हादसे के बाद उनके लिए दोबारा नृत्य करना बड़ी चुनौती बन गया था.

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जब मौत के बेहद करीब पहुंच गई थीं सोनल मानसिंह

भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने साल 1974 में जर्मनी में हुए हादसे को याद किया. उन्होंने अपनी किताब 'जिगजैग माइंड' के अध्याय 'द्विजा' का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे इस हादसे के बाद उन्हें एक नया जीवन मिला.

उन्होंने कहा, 'मैं मृत्यु के बिल्कुल पास थी. बस एक बाल भर का अंतर था. वहां से जो दोबारा लौटना हुआ, उसे मैं भगवती महादेवी कामाख्या और नटेश्वरी की कृपा मानती हूं. शायद मेरा कुछ काम बाकी था और मुझे अभी और जीना था.'

सोनल मानसिंह ने बताया कि हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी और कई पसलियां टूट गई थीं. वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था. इसी दौरान एक फ्रेंच-कैनेडियन कायरोप्रैक्टर उनके जीवन में देवदूत की तरह आए और उन्होंने उन्हें ठीक करने का बीड़ा उठाया.

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उन्होंने कहा, 'मैं ठीक होकर लौटी और फिर नृत्य करने लगी. आज 83 साल की उम्र में भी मैं नृत्य कर रही हूं, गा रही हूं, मंच पर प्रस्तुति दे रही हूं, सिखा रही हूं और यात्राएं कर रही हूं. सही मायने में यह मेरा दूसरा जन्म था.'

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कैलाश पर्वत के सामने की थी नृत्य साधना

सोनल मानसिंह ने साल 2006 में कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख के सामने अपनी नृत्य साधना का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि वहां उन्हें करीब आधे घंटे तक नृत्य करने का अवसर मिला था.

उन्होंने कहा, 'वह नृत्य मैंने नहीं किया, बल्कि मुझसे करवाया गया. मैंने सबसे पहले माता पार्वती से अनुमति मांगी. उनसे कहा कि आप अपने पति भगवान नटेश्वर नटराज से कहिए कि यह बच्ची आई है, इसे नृत्य करने दीजिए. नहीं तो इतनी ऊंचाई पर मेरा पैर भी नहीं चलता.'

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'मोबाइल और कंप्यूटर हमारे सहायक हैं'

वहीं, सोनल मानसिंह ने नई पीढ़ी की आलोचना करने के बजाय तकनीक के सही इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी के बड़े-बुजुर्ग अपने बाद आने वाली पीढ़ी को लेकर ऐसी चिंताएं जताते रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जैसे तमाम उपकरण हमारे सहायक हैं. इन उपकरणों को सहायक की भूमिका तक सीमित रखना ही अपने आप में एक सिद्धि है. मनुष्य को प्रकृति ने शरीर, इंद्रियां और अपनी क्षमताएं दी हैं, जिनका महत्व समझना आवश्यक है.

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