'मेरे राजनीति में आने से इनको धक्का लगा', कैरेक्टर पर उंगली उठाने वालों पर भड़कीं कंगना

बॉलीवुड डीवा कंगना रनौत अपने बेबाक और अनफिल्टर्ड अंदाज के लिए फेमस हैं. बॉलीवुड में अपनी धाकड़ पकड़ बनाने के बाद कंगना ने राजनीति में एंट्री मारी. लेकिन उनकी इन उपलब्धियों पर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं. उनपर उल्टे सीधे इल्जाम लगे. बॉलीवुड की तरह राजनीति में भी कंगना को आउटसाइडर समझा जाता है.
हेटर्स के खिलाफ बोलीं कंगना रनौत
कंगना रनौत ने माना कि उनकी उपलब्धियों को लोग कम आंकते हैं. आज राजनीतिक फील्ड में जिस पोजिशन पर वो बैठी हैं, लोग उसे लेकर भी सवाल उठाते हैं. इन हेटर्स को अब कंगना ने जवाब दिया है.
डीडी न्यूज संग बातचीत में कंगना ने बताया कि आउटसाइडर वाली फीलिंग उन्हें राजनीति में भी आती है. बहुत ज्यादा लोगों को उनके राजनीति में आने से धक्का लगा है. वो कहती हैं- मैं तो हर दिन यही पढ़ती हूं. मेरे ऊपर वीडियो बनते हैं. उनके करोड़ों व्यूज हैं. इन वीडियोज में बताते हैं कि कंगना ये करती है, वो करती है. हर मंत्री के साथ ये सो रही है. हर मंत्री को ये खुश कर रही है. इसने वीडियो और फोटो बनाकर रखे हुए हैं.
कंगना ने बताया कि इन सब बातों से उन्हें फर्क पड़ता है. वो कहती हैं- लोगों की सोच के बारे में जानकर दुख होता है. लोग कहते हैं ये कहां कैसे पहुंच गई. कंगना ने उन आलोचकों से पूछा- इस बात का क्या मतलब है? मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है. मैं ये पोजिशन डिजर्व करती हूं. मैंने इसे अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर कमाया है.
CJP पर कंगना का तंजइं
इंटरव्यू के दौरान कंगना ने इशारों में कॉकरोच जनता पार्टी पर भी कमेंट किया. उन्होंने कहा- कॉकरोच को आप चप्पल से ही मारोगे. हाथ में तो नहीं लोगे, उसकी चुम्मी तो नहीं लोगे. बटरफ्लाई के साथ आप फोटो खिंचाते हो, लेकिन कॉकरोच के साथ नहीं. मालूम हो, कंगना और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का पुराना विवाद है. नीट प्रोटेस्ट के दौरान उनके बीच सोशल मीडिया पर बहसबाजी देखने को मिली थी. पिछली एक पोस्ट में कंगना ने अभिजीत की इंग्लिश का मजाक उड़ाया था.