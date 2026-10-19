'टाइल-पत्थर लगाना सीख रहा था, किसी ने...', टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पकड़े गए नाबालिग के दिव्यांग पिता की जुबानी

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. राजस्थान के कोटा से तीन संदिग्ध पकड़े गए हैं. इनमें सोनीपत का एक नाबालिग भी शामिल है. अब नाबालिग के पिता सामने आए हैं. उन्होंने बेटे को लेकर कई बातें बताई हैं. पिता नरेश खुद दिव्यांग हैं. वह मजदूरी करके परिवार चलाते हैं. उनका बेटा गोहाना में काम सीख रहा था. वह पत्थर और टाइल लगाना सीखता था. पिता को उसके गलत संगत की जानकारी नहीं थी. किसी ने उसे बहला फुसला दिया.

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नरेश के मुताबिक, बेटा 13 तारीख को घर आया था. इसके बाद वह घर से चला गया. वह कहां गया, परिवार नहीं जानता. किन लोगों से मिला, यह भी नहीं पता. मुंबई कैसे पहुंचा, इसकी भी जानकारी नहीं है.

'कहीं किसी ने बहला तो नहीं दिया'

बेटे की गिरफ्तारी से पिता हैरान हैं. उन्होंने घटना को गलत बताया है. साथ ही एक आशंका भी जताई है. उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए. कहीं किसी ने बेटे को बहलाया तो नहीं? कहीं उसे इस मामले में फंसाया तो नहीं गया?

नरेश ने बताया कि वह मजदूर हैं. दिव्यांग होने के बावजूद काम करते हैं. इसी से परिवार का खर्च चलता है. बेटे के पकड़े जाने से परिवार परेशान है.

पिता का कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए. पुलिस को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए. बेटा किन लोगों के संपर्क में था? वह घर से निकलकर कहां-कहां गया? परिवार को इन सवालों के जवाब नहीं पता. देखें VIDEO:-

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सोनीपत का रेहान भी पकड़ा गया

इस मामले में रेहान भी पकड़ा गया है. वह सोनीपत के देवरु गांव का निवासी है. रेहान अपनी मां के साथ रहता है. उसका छोटा भाई भी साथ रहता है. वह करीब 12 साल से पिता से अलग है.

परिवार के मुताबिक, रेहान ज्यादा पढ़ नहीं सका. नौवीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी. इसके बाद वह काम करने लगा था. रेहान की मां समसिदा काम करती हैं. वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हैं. रेहान अपने मामा के घर रहता है. उसकी मां और मौसी भी साथ रहती हैं.

पहले भी जेल जा चुका है रेहान

रेहान का पहले भी केस सामने आया था. उस पर अवैध हथियार रखने का मामला था. इस मामले में वह जेल भी गया था. परिवार ने उसे कई बार समझाया था. वहीं, मौसी अफसाना ने जानकारी दी. उनके मुताबिक, जेल से आने के बाद वह काम करता था. उसने वेल्डिंग का काम शुरू किया था.

परिवार के मुताबिक, रेहान बकरा ईद पर घर आया था. उसने परिवार के साथ ईद मनाई थी. इसके बाद वह घर से निकला था. उसने वेल्डिंग के काम पर जाने की बात कही थी. यह भी बताया कि उसकी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी. फायरिंग मामले की भी जानकारी नहीं थी. मौसी ने ज्यादा बातचीत से इनकार किया. उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही.

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पुलिस का दावा- रेहान ने नाबालिग को जोड़ा

कोटा पुलिस ने मामले में जानकारी दी है. एसपी तेजस्वनी गौतम ने कार्रवाई की जानकारी दी. उनके मुताबिक, मुंबई पुलिस से इनपुट मिला था. इसके बाद कोटा पुलिस सक्रिय हुई.

पुलिस का दावा है कि अनिल पंडित ने रेहान से संपर्क किया था. इसके बाद कथित तौर पर घटना की योजना बनी. पुलिस के मुताबिक, रेहान ने नाबालिग को इसमें जोड़ा था. हालांकि, इन दावों की जांच जारी है.

पुलिस इस नेटवर्क की जांच कर रही है. आरोपियों के संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं. फायरिंग के पीछे की वजह तलाशी जा रही है.



कोटा में पकड़े गए तीन संदिग्ध

मामला रविवार शाम का बताया गया है. घटना मुंबई के जुहू इलाके में हुई. यहां अभिनेता पर कथित फायरिंग की गई. हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए. उनका ड्राइवर घायल हो गया. एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी. उन्होंने तीन लोगों के पकड़े जाने की बात कही. तीनों को राजस्थान से पकड़ा गया है. आरोपी फायरिंग के बाद भागे थे. पहले वे सूरत की ओर गए. इसके बाद ट्रेन में सवार हो गए. यह ट्रेन जयपुर की ओर जा रही थी.

मुंबई पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. राजस्थान पुलिस से भी संपर्क किया गया. इसके बाद कोटा में कार्रवाई हुई. संदिग्धों को रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया.

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ट्रेन से पकड़े गए संदिग्ध

राजस्थान पुलिस ने भी जानकारी शेयर की. तीनों पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थे. पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन चलाया. यह कार्रवाई करीब 15 मिनट चली.

पुलिस के मुताबिक, तीन संदिग्ध हिरासत में लिए गए. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. दो अन्य की पहचान बताई गई है. एक आरोपी रितिक उर्फ रोशन है. वह बिहार के बेगूसराय का निवासी है. दूसरा आरोपी रेहान बताया गया है. वह हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है.

कोटा एसपी तेजस्वनी गौतम ने जानकारी दी. उनके मुताबिक, एक आरोपी का गैंग कनेक्शन मिला है. वह अनिल पंडित के संपर्क में था. पुलिस इस पहलू की भी जांच करेगी. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध नेपाल जाना चाहते थे. हालांकि, इससे पहले ही पकड़े गए. मुंबई पुलिस की टीम कोटा पहुंच चुकी है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

फायरिंग का मकसद तलाश रही पुलिस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस की तारीफ की. उन्होंने तेजी से कार्रवाई की बात कही. साथ ही विस्तृत जांच का भरोसा दिया. पुलिस अब हमले का मकसद तलाशेगी. दूसरे संभावित आरोपियों की भी जांच होगी. फडणवीस ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा. मामले की जड़ तक जांच की जाएगी.

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