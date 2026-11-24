झारखंड के दुमका में कोल ब्लॉक के विरोध के दौरान हुई हिंसा के बाद लापता कंपनी के GM के निजी चालक अखिलेश पाल को पुलिस ने बरामद कर लिया है. वह करीब 24 घंटे तक जंगल में घायल हालत में पड़े रहे. बादलपाड़ा-कल्याणपुर के पास जंगल में मिले अखिलेश के सिर, हाथ और शरीर के कई हिस्सों में चोटें थीं. उनके कपड़े खून और मिट्टी से सने हुए थे. पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुमका सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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अखिलेश पाल शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोल ब्लॉक विरोध के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद से लापता थे. उनकी तलाश में पुलिस और प्रशासन की टीमें जुटी हुई थीं. करीब 24 घंटे बाद घटनास्थल के पास जंगल में उनकी तलाश पूरी हुई.

बताया जा रहा है कि घायल होने के बावजूद अखिलेश ने हिम्मत नहीं छोड़ी. वह कई बार रेंगते हुए सड़क तक पहुंचने की कोशिश करते रहे. भूखे-प्यासे और चोटों से बेहाल अखिलेश ने जंगल में पूरी रात बिताई. आखिरकार पुलिस की नजर उन पर पड़ी और उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

पहले शिकारीपाड़ा CHC, फिर दुमका सदर अस्पताल

बरामदगी के बाद पुलिस अखिलेश को शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुमका सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे. करीब एक दिन से लापता चालक के मिलने से परिवार और प्रशासन ने राहत की सांस ली.

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DIG बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस पूरे मामले पर संताल परगना के DIG अम्बर लकड़ा ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को भी कहा गया है. उन्होंने साफ किया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बादलपाड़ा-कल्याणपुर में कोल ब्लॉक के विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच जारी है.

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