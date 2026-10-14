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गुजरात में पहली बार! Robot पृथ्वी ने लड़कियों संग खेला गरबा, VIDEO वायरल

गुजरात के राजकोट में नवरात्रि महोत्सव के दौरान टेक्नोलॉजी और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला. कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित क्लब UV नवरात्रि महोत्सव में ‘पृथ्वी’ नाम का रोबोट गरबा खेलता नजर आया. सौराष्ट्र में पहली बार किसी रोबोट के गरबा खेलने का यह नजारा सामने आया.

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गरबा करता रोबोट. (Photo: Screengrabs)
गरबा करता रोबोट. (Photo: Screengrabs)

गुजरात में नवरात्रि का त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. जगह-जगह गरबा और डांडिया की धूम है. इस बीच राजकोट में नवरात्रि महोत्सव के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. यहां इंसानों के साथ एक रोबोट भी गरबा खेलता नजर आया. टेक्नोलॉजी और परंपरा के इस अनूठे संगम ने उत्सव को खास बना दिया.

राजकोट के कड़वा पाटीदार समाज की ओर से आयोजित क्लब UV नवरात्रि महोत्सव में ‘पृथ्वी’ नाम का रोबोट गरबा खेलता दिखाई दिया. सौराष्ट्र में पहली बार किसी रोबोट के गरबा खेलने का यह नजारा सामने आया. रोबोट ने गरबा खेलने आए लोगों के साथ ताल से ताल मिलाई और उत्सव में शामिल होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

तीसरे दिन नवरात्रि पर दिखा अनोखा नजारा
जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात यानी नवरात्रि के तीसरे दिन रोबोट ‘पृथ्वी’ गरबा खेलता नजर आया. आमतौर पर गरबा के मैदान में पारंपरिक परिधानों में सजे लोग गोल घेरे में नृत्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार इनके बीच एक रोबोट की मौजूदगी ने उत्सव को अलग पहचान दी.

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गुजरात में गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है. नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग गरबा आयोजनों में हिस्सा लेते हैं. ऐसे में पारंपरिक आयोजन के बीच रोबोट का गरबा खेलना आधुनिक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल की एक दिलचस्प झलक पेश करता है.

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परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी का संगम
राजकोट के क्लब UV नवरात्रि महोत्सव में रोबोट ‘पृथ्वी’ की मौजूदगी ने दिखाया कि किस तरह आधुनिक तकनीक को सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ा जा सकता है. सौराष्ट्र में पहली बार रोबोट के गरबा खेलने का यह नजारा नवरात्रि उत्सव के आकर्षण का केंद्र बना है. 

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