अंबाजी मंदिर में मूर्ति नहीं, किसकी होती है पूजा? 14 नवंबर को PM मोदी करेंगे दर्शन

गुजरात के अंबाजी मंदिर में 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां अंबा के दर्शन करेंगे. इस मंदिर की एक खास बात है, जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है. यहां देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, बल्कि एक खास यंत्र की पूजा होती है. यही वजह है कि 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर को लेकर लोगों की खास आस्था है.

और पढ़ें

PM मोदी 13 नवंबर की रात कर्नाटक का दौरा खत्म करके अहमदाबाद पहुंचेंगे. इसके बाद वह गांधीनगर राजभवन में रात बिताएंगे. अगले दिन यानी 14 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे गांधीनगर से अंबाजी के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12 बजे मंदिर पहुंचकर मां अंबा की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

अंबाजी मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी होती है पूजा?

गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यह अरावली पर्वतमाला की अरासुर पहाड़ियों के पास गुजरात और राजस्थान की सीमा के नजदीक है. इस मंदिर की सबसे खास बात यहां की पूजा परंपरा है.

मंदिर में मां अंबा की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं रखी गई है. यहां पवित्र 'श्री वीस यंत्र' को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि इस यंत्र को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता. यही कारण है कि इसकी तस्वीर लेने पर भी रोक है. मंदिर में आने वाले भक्त इसी यंत्र के दर्शन और पूजा करते हैं.

Advertisement

51 शक्तिपीठों में शामिल है अंबाजी मंदिर

हिंदू मान्यता के मुताबिक, देश में 51 शक्तिपीठ हैं. अंबाजी मंदिर भी इनमें से एक है. इसे सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब सती का हृदय इसी जगह गिरा था. अरासुर पर्वत पर स्थित होने के कारण मां को अरासुरी अंबा माता भी कहा जाता है. यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. नवरात्रि के दौरान मंदिर में खास रौनक रहती है.

पीएम मोदी मां अंबा के अनन्य उपासक माने जाते हैं. वह दशकों से नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक उपवास रखते आ रहे हैं. ऐसे में 14 नवंबर को उनका अंबाजी मंदिर पहुंचना खास है. यहां वह मां अंबा के दर्शन करेंगे और विशेष पूजा-अर्चना करेंगे.

---- समाप्त ----