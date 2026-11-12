दुबई में क्यों एक दिन के 25 लाख रुपये देकर भी होटल में कमरा बुक कर रहे हैं लोग? ऐसा क्या होने वाला है

दुबई में अचानक होटल वालों ने अपनी रेट्स को 10 गुना तक बढ़ा दिया है. कुछ होटल तो ऐसे हैं, जिन्होंने एक दिन के किराया 25 लाख रुपये तक भी कर दिया है. खास बात ये है कि अब लोग लाखों रुपये देकर एक दिन के लिए दुबई में होटल बुक कर रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुबई में ऐसा क्या हो गया कि होटल का किराया इतना महंगा हो गया है. ऐसे में जानते हैं कि किस वजह से इतना किराया बढ़ रहा है और किस दिन के लिए इतने पैसे वसूले जा रहे हैं.

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दरअसल, बुर्ज खलीफा में आतिशबाजी का शो नए साल का जश्न मनाने के लिए दुनिया की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है. इसमें मशहूर टाइम्स स्क्वायर बॉल ड्रॉप और सिडनी ओपेरा हाउस का शानदार आतिशबाजी शो शामिल है. इस शानदार शो को देखने के लिए दुनियाभर से लोग यहां आकर जमा होते हैं. अब इस आतिशबाजी शो की वजह होटल के किराए काफी बढ़ गए हैं.

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर की रात को होने वाले इस शो के लिए दुबई का डाउनटाउन सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन जाता है. यहां अब कुछ होटल में किराया लाखों में पहुंच गया है और एक लाख दिरहम से भी ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इनफिनिटी पूल और बुर्ज खलीफा व्यू वाला एक लग्ज़री तीन-बेडरूम अपार्टमेंट एक लाख 7 हजार दिरहम में लिस्ट किया गया है, जो भारतीय करेंसी में 25 लाख रुपये के बराबर है.

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इस बीच, शहर के पास दूसरी प्रॉपर्टीज़ ने अपने रेट 10 गुना तक बढ़ा दिए हैं या कम से कम रहने की शर्तें लगा दी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ डाउनटाउन एरिया में होटलों के दाम ही नहीं बढ़े हैं. जिस प्रॉपर्टी का रेट 33 हजार दिरहम है, उसके न्यू ईयर पर एक लाख दिरहम वसूले जा रहे हैं. दुबई मरीना में एक और दो-बेडरूम वाला अपार्टमेंट, जहाँ से पाम और ऐन दुबई का नज़ारा दिखता है, इस समय हर रात Dh78,000 से ज़्यादा का पड़ेगा.

पाम जुमेराह पर अटलांटिस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी बहुत पॉपुलर हैं. इस साल, कैटी पेरी फेस्टिवल को हेडलाइन करेंगी और वीआईपी सेलेस्टियल स्काई सुइट में फेस्टिवल में फ्रंट रो सीट का किराया Dh400,000 होगा. इसमें बिना किसी रुकावट के स्टेज और आतिशबाजी के नज़ारे के साथ-साथ मेहमानों के लिए एक डेडिकेटेड बटलर सर्विस भी मिलेगी.

बता दें कि अमीरात 11 घंटे का सेलिब्रेशन होस्ट करेगा जिसमें आतिशबाजी और ड्रोन शो होंगे, जिससे 5km का कोस्टलाइन रोशन होगा. 31 दिसंबर को होने वाले सेलिब्रेशन में शामिल होना फ्री होगा, लेकिन विज़िटर्स को जैस फेस्टिवल ग्राउंड में RAK NYE फेस्टिवल में एंट्री के लिए रजिस्टर करना होगा.



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