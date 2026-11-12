Kartik Purnima Snan 2026: 23 या 24 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा स्नान कब? जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है. इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान-पुण्य की परंपरा है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धापूर्वक स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है. इस साल कार्तिक पूर्णिमा की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है. कोई 23 नवंबर तो कोई 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा बता रहा है. आइए आपको कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख और शुभ मुहूर्त बताते हैं.

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कार्तिक पूर्णिमा 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर को रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगी. वहीं, इसका समापन 24 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि और स्नान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान 24 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा.

कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त

इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर तीन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. दान-स्नान के लिए सुबह 5 बजकर 3 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं. इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 1 मिनट पर बताया गया है.

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की परंपरा

कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या मंदिर में दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. घर में तुलसी के सामने दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं. इसके अलावा, पौराणिक मान्यताओं में इस तिथि को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से भी जोड़कर देखा जाता है. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है.

कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें स्नान और पूजा?

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है. इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है. अगर किसी वजह से नदी या तीर्थस्थल पर जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं.

स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें. इसके बाद दीपदान करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान-पुण्य करें. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, फल, वस्त्र, मिठाई और धन का दान करना शुभ माना जाता है. शाम के समय तुलसी के पास और घर के मंदिर में दीपक जलाएं.

कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्नान, ध्यान, पूजा और सेवा के जरिए आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करने का अवसर माना जाता है. इसलिए इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्य करना विशेष महत्व रखता है.

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