5-10 रुपये में गंगा की मिट्टी खरीदने की होड़... घाट के किनारे नाव पर सजीं दुकानें, छठ पूजा से जुड़ी है कहानी

बिहार के कटिहार में गंगा घाट पर इन दिनों एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. छठ पूजा की तैयारियों के बीच यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, तो कोई अपने घर ले जाने के लिए गंगाजल भर रहा है. लेकिन इन सबके बीच एक चीज की सबसे ज्यादा मांग है, वो है गंगा की मिट्टी. कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर नावों में भरकर गंगा की मिट्टी बेची जा रही है.

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नाविक नदी से मिट्टी निकालकर नाव पर रखते हैं और फिर उसे छोटी-छोटी प्लास्टिक की थैलियों में भरकर श्रद्धालुओं को बेचते हैं. कोई 5 रुपये की मिट्टी खरीदता है तो कोई 10 रुपये की. लोग अपनी जरूरत के हिसाब से मिट्टी लेकर घर लौट रहे हैं.

इस मिट्टी को खरीदने के लिए सिर्फ कटिहार और आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं. नेपाल से भी श्रद्धालु मनिहारी गंगा घाट पर स्नान करने आते हैं. उनके लिए गंगा स्नान के साथ गंगा की मिट्टी ले जाना भी छठ की तैयारियों का हिस्सा है.

खरना का प्रसाद बनाने में होता है गंगा की मिट्टी का इस्तेमाल

छठ पूजा में गंगा की मिट्टी का खास महत्व माना जाता है. कई घरों में इसी मिट्टी को दूसरी मिट्टी के साथ मिलाकर चूल्हा तैयार किया जाता है. इसी चूल्हे पर खरना का प्रसाद बनाया जाता है. छठ व्रती इसे पूजा की पवित्रता और शुद्धता से जोड़कर देखते हैं.

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छठ पूजा की शुरुआत से पहले व्रती गंगा में स्नान करते हैं. इसके बाद गंगा की मिट्टी लेकर घर जाते हैं. कई परिवार इस मिट्टी से पूजा के लिए भगवान का स्वरूप यानी गोसाईं भी बनाते हैं. घर के आंगन और मिट्टी वाले हिस्से की लिपाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है.

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इसी वजह से छठ पूजा के दिनों में गंगा की मिट्टी की मांग बढ़ जाती है. जिन इलाकों में गंगा की मिट्टी आसानी से नहीं मिलती, वहां से भी लोग इसे लेने के लिए मनिहारी पहुंचते हैं.

बंगाल से आईं अनीता बोलीं- हमारे यहां नहीं मिलती गंगा की मिट्टी

पश्चिम बंगाल के खोरीबाड़ी से मनिहारी गंगा घाट पहुंचीं अनीता बताती हैं कि उनके इलाके में गंगा की मिट्टी नहीं मिलती. इसलिए वह छठ पूजा से पहले यहां आती हैं और गंगा स्नान करने के बाद मिट्टी लेकर जाती हैं.

अनीता के मुताबिक, इस मिट्टी को घर ले जाकर चूल्हे में मिलाया जाता है. उसी चूल्हे पर छठ पूजा के दौरान खरना का प्रसाद तैयार किया जाता है. उनके लिए छठ की तैयारी में गंगा स्नान और मिट्टी ले जाना दोनों जरूरी हैं.

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वहीं, सिलीगुड़ी से आए दीना महतो भी गंगा की मिट्टी को खास मानते हैं. उनका कहना है कि इसी मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है और छठ का प्रसाद तैयार होता है. पूजा के लिए भगवान का स्वरूप बनाने में भी इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है.

नाव पर मिट्टी बेच रहे नाविक, 5 और 10 रुपये में खरीद रहे श्रद्धालु

मनिहारी घाट पर नाविक गंगा नदी से मिट्टी निकालकर नावों में भरते हैं. इसके बाद श्रद्धालुओं को छोटी-छोटी थैलियों में मिट्टी बेचते हैं. नाविक शंकर मांझी बताते हैं कि छठ पूजा में गंगा की मिट्टी को पवित्र माना जाता है. खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा तैयार करने से लेकर घर की लिपाई तक में इसका इस्तेमाल होता है.

शंकर मांझी के मुताबिक, वह गंगा किनारे से मिट्टी लाकर नाव पर रखते हैं. श्रद्धालु अपनी जरूरत के हिसाब से 5 या 10 रुपये देकर मिट्टी खरीद लेते हैं. छठ पूजा के दौरान इसकी मांग काफी बढ़ जाती है.

मनिहारी गंगा घाट पर इन दिनों सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है. घाट के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें सजी हैं. लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगाजल भर रहे हैं और नावों से गंगा की मिट्टी खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं. छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली यह मिट्टी छठ की तैयारी का एक हिस्सा है.

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