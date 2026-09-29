मुंबई एयरपोर्ट पर तेज हवाओं का कहर, 8 फ्लाइट्स सूरत डायवर्ट, 1,255 यात्री सुरक्षित

मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार, 29 सितंबर 2026 की शाम अचानक तेज हवाओं के चलते हवाई यातायात प्रभावित हो गया. खराब मौसम और तेज हवाओं को देखते हुए मुंबई जाने वाली 8 उड़ानों को सूरत एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया. इन सभी विमानों ने सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. आठों उड़ानों में कुल 1,255 यात्री सवार थे. सूरत एयरपोर्ट ने इस दौरान वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आजतक से फोन पर हुई बातचीत में सूरत एयरपोर्ट डायरेक्टर आनंद नारायण शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

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मुंबई जाने वाली उड़ानों के सूरत डायवर्ट होने का सिलसिला शाम करीब 6:50 बजे शुरू हुआ. सबसे पहले इंडिगो की फ्लाइट 6E-2017 सूरत एयरपोर्ट पहुंची. यह विमान तिरुचिरापल्ली से मुंबई जा रहा था. करीब 6:50 बजे विमान ने सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. इस फ्लाइट में कुल 182 यात्री सवार थे. इसके कुछ ही मिनट बाद दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-864 को भी सूरत डायवर्ट किया गया. यह विमान करीब 6:54 बजे सूरत एयरपोर्ट पर उतरा. इसमें 122 यात्री सवार थे.

दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की उड़ान भी डायवर्ट

इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2941 को भी मुंबई की जगह सूरत भेजा गया. यह विमान दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुआ था. मौसम की स्थिति को देखते हुए इसे सूरत डायवर्ट किया गया. फ्लाइट करीब 7:02 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंची. इस विमान में 186 यात्री सवार थे. इस तरह करीब 12 मिनट के भीतर तीन उड़ानें मुंबई के बजाय सूरत एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थीं. डायवर्ट की गई उड़ानों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा. इंडिगो की फ्लाइट 6E-5104 चेन्नई से मुंबई जा रही थी. मौसम की स्थिति के कारण इस विमान को भी सूरत भेजा गया.

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इसके करीब चार मिनट बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2746 भी सूरत पहुंची. यह विमान गोवा से मुंबई के लिए जा रहा था. इसे भी मुंबई की जगह सूरत डायवर्ट किया गया. विमान में 135 यात्री सवार थे. इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट 6E-5255 ने सूरत एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. यह विमान बेंगलुरु से मुंबई जा रहा था. करीब 7:47 बजे विमान सूरत पहुंचा. इसमें कुल 135 यात्री सवार थे. इसके करीब तीन मिनट बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-640 भी सूरत एयरपोर्ट पहुंची. यह विमान चेन्नई से मुंबई के लिए रवाना हुआ था. मौसम की वजह से इसे भी डायवर्ट किया गया. फ्लाइट करीब 7:50 बजे सूरत पहुंची और इसमें 112 यात्री सवार थे.

सबसे आखिर में भोपाल से आई इंडिगो की फ्लाइट

मुंबई के लिए डायवर्ट की गई आठवीं और आखिरी उड़ान इंडिगो की फ्लाइट 6E-5312 थी. यह विमान भोपाल से मुंबई जा रहा था. करीब 8:00 बजे इसे सूरत एयरपोर्ट पर उतारा गया. इस विमान में डायवर्ट की गई सभी आठ उड़ानों में सबसे ज्यादा 204 यात्री सवार थे. इस तरह मंगलवार शाम करीब 6:50 बजे से 8:00 बजे के बीच मुंबई जाने वाली कुल 8 उड़ानों को सूरत डायवर्ट किया गया. इन सभी उड़ानों में कुल 1,255 यात्री सवार थे.

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तेज हवाओं और खराब मौसम के बीच सूरत एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई सभी आठ उड़ानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. यात्रियों को भी सुरक्षित रखा गया और आगे की उड़ान को लेकर व्यवस्था की गई. मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन प्रभावित होने के कारण सूरत एयरपोर्ट को इन विमानों के लिए वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

मुंबई में मौसम सामान्य होने का इंतजार

बताया गया है कि मुंबई एयरपोर्ट पर मौसम की स्थिति सामान्य होने और वहां हवाई परिचालन दोबारा शुरू होने के बाद इन सभी उड़ानों को सूरत एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा. इसके साथ ही यात्रियों को भी उनके संबंधित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनकी आगे की यात्रा पूरी हो सके. मंगलवार शाम तेज हवाओं के कारण अचानक बदले मौसम का असर मुंबई जाने वाली कई उड़ानों पर पड़ा. ऐसे समय में सूरत एयरपोर्ट ने डायवर्ट की गई उड़ानों को संभाला और सभी 8 विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई.

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