Ultraviolette Shockwave: आ रही नई इलेक्ट्रिक एंड्यूरो बाइक, धांसू रेंज और 2.9 सेकंड में पड़ेगी रफ्तार

Ultraviolette Shockwave: इलेक्ट्रिक बाइक की दुनिया में अब सिर्फ लंबी रेंज और ज्यादा फीचर्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी मोटरसाइकिलों पर भी फोकस बढ़ रहा है जो हल्की हों और जिनका राइडिंग एक्सपीरिएंस भी बेहतर हो. इसी कड़ी में अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव (Ultraviolette Automotive) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एंड्यूरो मोटरसाइकिल लाने की तैयारी कर रही है. इस नई मोटरसाइकिल को कंपनी ने शॉकवेव (Shockwave) नाम दिया है.

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अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव का कहना है कि, इस नई मोटरसाइकिल को भारत में 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. खास बात यह है कि Shockwave कंपनी के नए 100V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल आने वाली Ultraviolette Tesseract में भी किया जाएगा.



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कंपनी के अनुसार, ये 100V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर बेहतर पावर डिलीवरी, थर्मल एफिशिएंसी और चार्जिंग परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है. कंपनी ने Shockwave के प्रोडक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है और मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसकी प्रोडक्शन लाइन तैयार की जा रही है. यानी कंपनी इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं, बल्कि जल्द ही बाजार में उतारने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

सिंगल और डुअल सीट का ऑप्शन

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Ultraviolette Shockwave को सिंगल-सीटर और डुअल-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसे एक लाइटवेट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर तैयार किया है. इसका डिजाइन और राइडिंग कैरेक्टर टू-स्ट्रोक मोटरसाइकिलों से इंस्पायर्ड बताया गया है. इसका मकसद ऐसी बाइक तैयार करना है जो इलेक्ट्रिक पावर के साथ लाइट राइडिंग एक्सपीरिएंस दे सके.

बैटरी और ड्राइविंग रेंज

पावरट्रेन की बात करें तो Shockwave में 14.5bhp की इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी. कंपनी के मुताबिक इसका पीक टॉर्क 505Nm है. बाइक में 4kWh का बैटरी पैक मिलेगा और इसकी IDC रेंज 165 किलोमीटर बताई गई है. परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल महज 2.9 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 120 किमी प्रतिघंटा होगी.

हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े फिलहाल कंपनी की ओर से बताए गए दावे हैं. प्रोडक्शन मॉडल में यही स्पेसिफिकेशन मिलेंगे या इनमें कुछ बदलाव किया जाएगा, इसकी पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी.



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मिलेंगे ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Shockwave में स्विचेबल डुअल-चैनल ABS दिया जाएगा. इसके अलावा बाइक में चार ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 6 लेवल मिलेंगे. बाइक में LED लाइटिंग भी दी जाएगी. कंपनी इसे ऐसे सेटअप के साथ तैयार कर रही है जो सड़क के साथ-साथ अलग-अलग तरह के रोड कंडिशन पर भी इस्तेमाल किया जा सके.

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बाइक के चेसिस में स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा. Shockwave में आगे 21 इंच और पीछे 17 इंच के वायर-स्पोक व्हील दिए गए हैं. इन पर डुअल-पर्पज टायर लगाए जाएंगे, जिससे बाइक को अलग-अलग तरह की राइडिंग कंडिशन के लिए तैयार किया जा सके.

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