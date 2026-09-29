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How to Make Fluffy Poori: कड़ाही से निकालते ही पिचक जाती है पूड़ी, गेहूं के आटे में मिलाएं ये एक चीज, बनेंगी फूली-फूली और रुई जैसी सॉफ्ट

How to Make Fluffy Poori: अगर आपकी पूड़ियां या फिर कचौड़ी भी कढ़ाई से निकालते ही पिचक जाती हैं तो आज हम आपको फूली-फूली, मुलायम और खस्ता पूड़ियां बनाने की ट्रिक बता रहे हैं जिसके लिए आपको बस आटे में एक चीज मिलानी है और हर बार आपकी पूड़ियां परफेक्ट बनेंगी.

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ऐसे बनाएं फूली-फूली पूड़ियां (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं फूली-फूली पूड़ियां (Photo: ITG)

त्योहारों का अवसर हो, घर में मेहमान आए हों या फिर संडे का स्पेशल नाश्ता, पूड़ियां और कचौड़ी हर भारतीय घर की पहली पसंद होती हैं. लेकिन अक्सर शिकायत रहती है कि पूड़ियां कड़ाही में तो बहुत अच्छी फूलती हैं, लेकिन प्लेट में निकालते ही तुरंत पिचक जाती हैं और नरम व चपटी हो जाती हैं.

इसके अलावा कई बार पूड़ियां बहुत ज्यादा तेल सोख लेती हैं. अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले एक बेहद काम की ट्रिक बताई थी जिसे अपनाकर आप भी परफेक्ट पूड़ी बना सकते हैं.

आटा गूंधते समय उसमें कुछ खास चीज मिलाने पर पूड़ी न सिर्फ गुब्बारे की तरह फूलती है बल्कि प्लेट में निकालने के काफी देर बाद तक फूली और करारी बनी रहती है. आइए जानते हैं पूरी का आटा लगाने की वही सीक्रेट ट्रिक.

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पानी की जगह गुनगुने दूध का इस्तेमाल

अगर आप रुई जैसी नरम पूड़ी बनाना चाहते हैं तो आटा गूंधते समय पानी की जगह आधे पानी और आधे गुनगुने दूध का इस्तेमाल करके आप हर बार फूली-फूली पूड़ी बना सकते हैं. 

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थोड़ा सा दही या मलाई

आटा गूंधते वक्त 1 कप आटे में 1 चम्मच ताजा दही या ताजी मलाई मिलाएं. इससे आटा बेहद मुलायम होता है और पूड़ियां काफी समय तक फ्रेश रहती हैं और फूली-फूली बनी रहती हैं.

1 चम्मच सूजी मिलाएं

2 कप गेहूं के आटे में सिर्फ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच बारीक सूजी मिला दें. सूजी पूरी के बाहरी हिस्से को क्रिस्पी बनाती है और उसका मॉइश्चर बनाए रखकर पूरी को कड़ाही से निकालने के बाद भी लंबे समय तक पिचकने नहीं देती.

परफेक्ट पूड़ी के लिए आपको चाहिए होगी ये सामग्री 

2 कप गेहूं का आटा

1.5 बड़ा चम्मच बारीक सूजी (रवा)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (हाथों से मसलकर)

1 छोटा चम्मच देसी घी या तेल (मोयन के लिए)

1/2 छोटा चम्मच नमक (ऑप्शनल)

आटा गूंधने के लिए गुनगुना पानी

तलने के लिए तेल

परफेक्ट पूरी बनाने के स्टेप्स:

आटा और सीक्रेट सामग्री मिलाएं: एक बड़े बर्तन या परात में गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, नमक और 1 चम्मच देसी घी डालें. हाथों से मसलकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

सख्त आटा गूंधें: अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. ध्यान रखें पूरी का आटा रोटियों के आटे की तरह मुलायम नहीं होना चाहिए, वरना पूड़ियां तेल सोखेंगी और तुरंत पिचक जाएंगी.

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रेस्ट दें: गूंधे हुए आटे पर हल्का-सा तेल लगाएं और गीले सूती कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें ताकि सूजी पानी सोखकर सेट हो जाए.

लोइयां बनाएं: 15 मिनट बाद आटे को एक बार फिर से 1 मिनट के लिए मसलें और छोटी-छोटी समान आकार की लोइयां तोड़ लें.

बेलने की सही ट्रिक: लोई पर सूखा आटा लगाने के बजाय हल्का-सा तेल लगाएं और एक समान (ना ज्यादा मोटी, ना ज्यादा पतली) पूरी बेल लें.

तलने का सही तापमान : कड़ाही में तेल को तेज गर्म करें. जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे, तब आंच को मध्यम-तेज रखें और पूरी को तेल में डालें.

हल्का दबाएं: पूरी डालते ही कलछी से पूरी को हल्के हाथों से दबाएं. पूरी तुरंत गुब्बारे की तरह फूलकर ऊपर आ जाएगी. इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें और निकाल लें.

सर्व करें: तैयार हैं आपकी एकदम फूली-फूली, करारी और खस्ता पूड़ियां! इन्हें आलू की रसेदार सब्जी या छोलों के साथ परोसें.

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