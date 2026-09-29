फैक्ट चेक: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने नहीं कहा कि इस बार चुनाव में होगा समाजवादी पार्टी का जलवा

साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है. गठबंधन की बात पर समाजवादी नेता इकरा हसन और कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली है.

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इसी बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि प्रदेश में इस वक्त माहौल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी हो गया है.

एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “बहुत बड़ा बयान. यूपी के जो हालात हैं, उसमें चुनाव सीधे-सीधे भाजपा vs समाजवादी पार्टी हो गया है. अखिलेश यादव का ऊर्जावान नेतृत्व ही अब प्रदेश के किसानों नौजवानों को बचा सकता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है: कांग्रेस नेता इमरान मसूद.”



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अभी का नहीं, बल्कि जनवरी 2022 का है, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर समाजवादी पार्टी जॉइन कर ली थी.

कैसे पता की सच्चाई?



वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये आजतक की 12 जनवरी, 2022 की वीडियो रिपोर्ट में मिला. जनवरी 2022 में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे. बाद में वो फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट गए थे.

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उनके इसी फैसले को लेकर आजतक के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की थी. रिपोर्टर ने जब उनसे इस फैसले की वजह पूछी, तो इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का स्नेह उनके साथ रहा. लेकिन उत्तर प्रदेश के मौजूदा (उस वक्त) हालात में चुनाव सीधा-सीधा समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया है. उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि यूपी से बीजेपी को हराने का एक रास्ता है - समाजवादी पार्टी.

वायरल हो रहा वीडियो आजतक के इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है, जिसे इमरान मसूद का ताजा बयान बताकर शेयर किया जा रहा है.



इमरान मसूद ने जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी जॉइन की, फिर कुछ ही महीनों बाद सपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए. और आखिरकार अक्टूबर 2023 में वापस कांग्रेस में आ गए.

मौजूदा वक्त की बात करें, तो सपा से गठबंधन की बात पर इमरान मसूद मजबूती से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं. सपा सांसद इकरा हसन के एक बयान पर भी उन्होंने सख्त पलटवार किया है. इकरा हसन ने 22 सितंबर को कहा था कि यूपी में सपा ही बीजेपी को हरा सकती है, और कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी. इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि न करें गठबंधन, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं.

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