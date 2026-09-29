स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 400 पन्नों की चार्जशीट

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती बस में 4 अगस्त को 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO की धारा 6 और BNS के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

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दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 50 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. मामले में दिल्ली पुलिस कश्मीरी गेट मेट्रो थाना में FIR दर्ज की गई थी.

घटना चार अगस्त की है. पीड़िता घर से नोएडा आने के लिए बस में सवार हुई थी और परी चौक, ग्रेटर नोएडा पर उतर गई. इसके बाद बस के कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.

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इसके बाद बस में मौजूद संदीप और कुलदीप नाम के आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया. यह बस ग्रेटर नोएडा के परी चौक से सेक्टर-63 होते हुए दिल्ली की तरफ आई. करीब 47 किलोमीटर के इस सफर में बस ग्रेटर नोएडा, नोएडा से होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट तक पहुंची. पीड़िता को आखिरकार कश्मीरी गेट के पास बस से उतार दिया गया और आरोपी बस को तिमारपुर की बस पार्किंग में खड़ा कर वहां से निकल गए.

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पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर कश्मीरी गेट थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई. उसने आरोपियों को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उस बस की पहचान की, जिसमें वारदात हुई थी. अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है.

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