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दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट पर विवाद, शराब और हथियारों वाले गाने नहीं गाने की मांग

अहमदाबाद में 21 नवंबर को दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट होगा. इससे पहले जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. इसमें शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गाने की मांग की गई है.

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दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले DCPU ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है. (File Photo-Reuters)
दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले DCPU ने पुलिस को चिट्ठी लिखी है. (File Photo-Reuters)

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले गानों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, शुक्रवार को जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) ने इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. इसमें शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं गाने की मांग की गई है.

मालूम हो, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर 2026 को दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट 'RuPay Aura India Tour' के तहत आयोजित होगा. चंडीगढ़ निवासी डॉ. पंडितराव धरेंनावर ने इस संबंध में शिकायत दी थी. इसी शिकायत के आधार पर DCPU ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है.

'पटियाला पैग' और '5 तारा ठेके' जैसे गानों न गाने की मांग

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DCPU के पत्र में कुछ गानों के नाम भी शामिल किए गए हैं. इनमें 'पटियाला पैग', '5 तारा ठेके', 'जीभ विचों अफीम लभिया' और 'जट्ट उठे फायर करदा जित्थे पाबंदी हथियारां दी' जैसे गाने हैं.

यह भी पढ़ें: लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स में दिलजीत दोसांझ ने डैडी यांकी की मां के छुए पैर, संस्कार देख फैंस गदगद

पत्र में मांग की गई है कि कॉन्सर्ट के दौरान शराब, ड्रग्स और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने न गाए जाएं. DCPU का कहना है कि अगर इन गानों के बोल बदलकर भी पेश किए जाते हैं, तब भी बच्चों और युवाओं पर उनका गलत असर पड़ सकता है.

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पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कॉन्सर्ट में 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को एंट्री की परमिशन है. इसके अलावा 120 डेसीबल से ज्यादा आवाज और तेजी से बदलने वाली फ्लैशिंग लाइट्स को लेकर भी चिंता जताई गई है. DCPU ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत के बाद लोगों के हित में सही फैसला लिया जाएगा.

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