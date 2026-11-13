नेतन्याहू जैसी शक्ल! मुस्लिम देश में वायरल हो गया ये दुकानदार

ईरान की राजधानी तेहरान में एक दुकानदार इन दिनों अपनी शक्ल की वजह से सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें यह दुकानदार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसा दिखाई देता है. इसके बाद इंटरनेट पर उसकी तस्वीरों और वीडियो की तुलना नेतन्याहू से होने लगी. देखते ही देखते यह मामला मजाक और मीम्स से आगे बढ़कर विवाद में बदल गया.

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ईरान की अजरन्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स तेहरान में सूखे मेवे, मेवे और मिठाइयां बेचता है. वायरल वीडियो में वह अपनी दुकान के अंदर तराजू के पीछे बैठा दिखाई देता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उसके चेहरे, बालों की बनावट और हावभाव को नेतन्याहू से मिलता-जुलता बताया. इसके बाद कई लोगों ने इस दुकानदार की पहचान और उसकी दुकान का पता लगाने की कोशिश भी शुरू कर दी.

शक्ल मिलना बनी बहिष्कार की वजह

शुरुआत में यह वीडियो सोशल मीडिया पर मनोरंजन और मजाक का विषय बना रहा. लेकिन तुर्की के मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दुकानदार की शक्ल नेतन्याहू से मिलने के कारण उसकी दुकान के बहिष्कार की अपील कर दी. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस ऑनलाइन विवाद का असर दुकानदार के कारोबार पर भी पड़ा है और वह इस प्रचार से परेशान है.

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Netanyahu Lookalike in Trouble! An Iranian man named Abbas Ghaderi has become a social media sensation because of his striking resemblance to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Reports circulating online claim that the Iranian shopkeeper has faced a boycott, with customers refusing to visit his business because of his resemblance to Netanyahu, reportedly costing him his livelihood. — Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) November 10, 2026

हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. दुकानदार की वास्तविक पहचान, दुकान का सटीक पता और वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो का मूल स्रोत भी स्पष्ट नहीं है.

ईरान-इजरायल तनाव के बीच वायरल हुआ वीडियो

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य टकराव ने आम लोगों के बीच भी एक-दूसरे को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाई है.

'From the seat of power to behind the shop counter' Netanyahu lookalike in Iran says he 'left because they weren't paying wages over there' https://t.co/r89pfB6Wbd — RT (@RT_com) November 13, 2026

आमतौर पर किसी आम व्यक्ति का किसी चर्चित नेता जैसा दिखना इंटरनेट पर मनोरंजन का विषय बन जाता है. लेकिन इस मामले में सोशल मीडिया पर बहिष्कार की अपील ने एक अलग सवाल खड़ा कर दिया है.



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