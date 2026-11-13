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जगन्नाथ मंदिर के पास होटल में खाना बनाते वक्त जोरदार धमाका, गैस सिलेंडर फटने से 3 घायल

पुरी के ग्रैंड रोड स्थित होटल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से दो रसोइये और एक पर्यटक घायल हो गए. दो घायलों की हालत गंभीर है और पुलिस विस्फोट की वजह जानने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच करेगी.

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गैस सिलेंडर फटने से तीन लोग घायल हो गए (Representational)
गैस सिलेंडर फटने से तीन लोग घायल हो गए (Representational)

ओडिशा के पुरी में शुक्रवार दोपहर होटल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया. धमाके में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है. घटना शहर के ग्रैंड रोड पर स्थित एक होटल में हुई। यह जगह 12वीं सदी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के पास है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ. उस वक्त होटल की रसोई में खाना बनाने का काम चल रहा था. अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए. धमाके के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई.

दो रसोइये और एक पर्यटक घायल

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हादसे में घायल तीन लोगों में दो होटल में खाना बनाने वाले रसोइये हैं, जबकि तीसरा एक पर्यटक बताया जा रहा है. सभी को तुरंत पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के मुताबिक, इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: गैस सिलेंडर में आग लगे तो पानी डालें या रेगुलेटर बंद करें? जानिए सही तरीका

विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि सिलेंडर में विस्फोट किस वजह से हुआ. शुरुआती जानकारी में हादसे के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करेगी. पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और विस्फोट के पीछे की वजह का पता लगाया जाएगा.

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जगन्नाथ मंदिर के पास होटल में हुए इस हादसे ने एक बार फिर रसोई में गैस सिलेंडर की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि यह हादसा गैस लीकेज, सिलेंडर में खराबी या किसी दूसरी वजह से हुआ.

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