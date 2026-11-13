दिल्ली में यमुना किनारे बनेगा वर्ल्ड-क्लास छठ घाट, 5 एकड़ में दिखेगी छठी मैया की झलक, लाइट-एंड-साउंड से सजेगा रिवरफ्रंट

दिल्ली सरकार आईटीओ के पास यमुना किनारे 5 एकड़ में 'वर्ल्ड-क्लास' छठ घाट डेवलप करने का प्लान बना रही है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट में सुंदरता और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी का खास फोकस रखा जाएगा.

और पढ़ें

इस प्लान में छठ थीम पर आधारित म्यूरल्स, मूर्तियां, डेकोरेटिव फाउंटेन, एक वॉकिंग प्लाजा और लाइट-एंड-साउंड की व्यवस्था शामिल है.

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा, 'इसका मकसद इस साइट को छठ पूजा के लिए एक वर्ल्ड-क्लास, आकर्षक, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबल, कल्चरल और आध्यात्मिक रिवरफ्रंट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है.' अधिकारी ने यह भी बताया कि इस रीडेवलपमेंट काम के लिए एक कंसल्टेंट हायर करने का टेंडर जारी कर दिया गया है.

प्लान के मुताबिक, आर्किटेक्ट दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) के निर्देशों पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा. कई अलग-अलग हिस्सों में बंटे इस प्रोजेक्ट में 75 फीसदी ग्रीन एरिया अनिवार्य होगा. इसमें सीढ़ीदार घाट, एक प्रोमेनेड और एक एमेनिटीज एरिया भी बनेगा.

प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कहा गया है, 'लोगों की सुविधा के लिए घाट पर शेडेड वॉकवे, डिजाइनर कैनोपी, परगोला, डेकोरेटिव शेल्टर और सीटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे. कंसल्टेंट इस एरिया की डिटेल्ड स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार पर आगे का कंस्ट्रक्शन होगा.'

Advertisement

छठ पूजा मनाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस जगह को एक प्रमुख कल्चरल और आध्यात्मिक डेस्टिनेशन बनाने के मकसद से यहां लैंडस्केपिंग, मूर्तियां, छठी मैया थीम वाले इंस्टॉलेशन, पारंपरिक कलाकृतियां, रोशनी से जगमगाती मूर्तियां, जाली वाली दीवारें और नदी तक जाने वाली सीढ़ियां बनाई जाएंगी. अधिकारियों के मुताबिक, इसे अगले छठ पर्व से पहले एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

बता दें, दिल्ली सरकार कई सालों से ITO पर एक अस्थायी छठ घाट बनाती आ रही है. PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में इस जगह पर एक भव्य घाट बनाने की घोषणा की थी.

---- समाप्त ----