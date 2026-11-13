70 लाख का पैकेज, 83000 की EMI... और अब छंटनी का डर! रुला देगी इस महिला इंजीनियर की कहानी

उन्होंने पिछले नौ साल आपके और हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगने वाली उन बारीक चिप्स को डिजाइन करने में बिता दिए. महज 24 साल की उम्र में जब उन्होंने दिग्गज चिपमेकर कंपनी क्वालकॉम (Qualcomm) ज्वाइन की थी, तो उनके माता-पिता को इतना गर्व हुआ था कि उन्होंने पूरे रिश्तेदारों और परिवार को यह खुशखबरी सुनाई थी. उन्होंने करोड़ों स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 5G मॉडेम पर काम किया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया और सालाना 70 लाख रुपये का शानदार पैकेज हासिल किया.

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लेकिन आज, वही होनहार इंजीनियर उन हजारों कर्मचारियों में शामिल हो सकती हैं जिनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत में क्वालकॉम ने अपने वर्कफोर्स में कटौती शुरू कर दी है, जिससे देश में करीब 1,000 नौकरियों पर खतरा है. कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने इस व्यापक पुनर्गठन को 'प्रदर्शन-केंद्रित कटौती' का नाम दिया है.

छंटनी की इस खबर के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक यूजर ने अपनी परिचित इस महिला इंजीनियर की कहानी साझा की है, जो यह दिखाती है कि कॉरपोरेट जगत की एक 'छंटनी' किसी ऐसे इंसान के लिए क्या मायने रखती है जिसने किसी कंपनी को बनाने में अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए हों.

5G मॉडेम से लेकर होम लोन की EMI तक का सफर

वायरल हो रही इस पोस्ट में कुछ बेहद कड़वे और वास्तविक आंकड़ों के जरिए एक कर्मचारी के निजी दांव को बयां किया गया है. यूजर ने लिखा है, "वह सालाना 70 लाख रुपये कमाती हैं, उनके सिर पर हर महीने 83,000 रुपये की होम लोन ईएमआई (EMI) है, और अगले साल कंपनी के कुछ स्टॉक्स (शेयर्स) वेस्ट होने वाले थे जिन्हें वह अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए बचा रही थीं."

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क्वालकॉम में बिताए नौ सालों ने इस महिला इंजीनियर को सिर्फ एक पद या पहचान नहीं दी थी, बल्कि उनकी सैलरी, घर की किस्तें और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य व पढ़ाई की पूरी योजना इसी करियर से जुड़ी हुई थी. अगले साल मिलने वाले कंपनी के शेयर भी उन्हीं सपनों का एक अहम हिस्सा थे. और फिर अचानक, एक दिन सीईओ का वह मेमो आ गया.

13.6 बिलियन डॉलर का मुनाफा, फिर भी छंटनी क्यों?

इस पोस्ट में कंपनी के मुनाफे और छंटनी की टाइमिंग पर भी तीखे सवाल उठाए गए हैं. पोस्ट में दावा किया गया है कि इस साल क्वालकॉम ने 13.6 बिलियन डॉलर का मुनाफा (Profit) कमाया है. रेवेन्यू नहीं, शुद्ध मुनाफा.

पोस्ट में आगे इस बात पर सवाल उठाया गया है कि आखिर इतने भारी मुनाफे के बावजूद यह कदम क्यों उठाया गया? इसके पीछे स्मार्टफोन चिप बिजनेस में बढ़ता दबाव, एप्पल द्वारा खुद के मॉडेम विकसित करने की कोशिशें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटरों की ओर तेजी से मुड़ते निवेश को मुख्य वजह बताया गया है.

'जिन इंजीनियरों ने कंपनी बनाई, आज उन्हीं से आगे बढ़ रही है कंपनी'

इस वायरल पोस्ट में पुनर्गठन से प्रभावित होने वाले अनुभवी लोगों के पक्ष में एक बेहद मार्मिक तर्क दिया गया है. इसमें लिखा है, "इनमें से ज्यादातर इंजीनियर नाकाम नहीं हुए हैं. उन्होंने ही उस तकनीक को बनाया जिसने क्वालकॉम को एक दिग्गज कंपनी बनाया. अब कंपनी उस पुरानी चीज से आगे बढ़ रही है, और साथ ही उन लोगों से भी."

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पोस्ट में इस बात को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है कि अनुभवी चिप इंजीनियरों के लिए आगे की राह कितनी कठिन होने वाली है. भले ही भारत को सेमीकंडक्टर टैलेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन 15 साल का अनुभव रखने वाले और करीब 1 करोड़ रुपये के पैकेज पर काम करने वाले पेशेवरों के लिए उसी सैलरी पर दूसरी नौकरी ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. पोस्ट के मुताबिक, "कुछ लोगों को अपनी सैलरी में भारी कटौती स्वीकार करनी होगी, तो कुछ को महीनों तक उस गैप को समझाने में बिताना पड़ेगा जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी."

आखिर क्वालकॉम क्यों कर रही है यह छंटनी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्वालकॉम दुनिया भर में अपने करीब 52,000 कर्मचारियों के कुल कार्यबल में से लगभग 7 प्रतिशत की कटौती कर सकती है, जिसका सीधा मतलब है करीब 3,600 नौकरियों का जाना. भारत में कंपनी के बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई स्थित दफ्तरों में लगभग 20,000 कर्मचारी काम करते हैं. इस छंटनी की गाज अनुभवी इंजीनियरों और हाल ही में भर्ती हुए नए कर्मचारियों दोनों पर गिरने की आशंका है.

कंपनी के हैंडसेट बिजनेस पर भी भारी दबाव देखा जा रहा है, और हालिया तिमाही में कंपनी के हैंडसेट रेवेन्यू में 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. बता दें कि एक्स पर साझा की गई इस पोस्ट की वैसे कोई आधिकार‍िक पुष्ट‍ि नहीं की गई है लेकिन ऐसी कई पोस्ट लगातार सोशल मीड‍िया पर आ रही हैं.

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