10 बीघे में पंडाल, विदेशी फूल, 4 लाख गेस्ट, 150 पकवान, घुड़दौड़... अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में कितना खर्च?

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह कोई आयोजन करें, और उसकी चर्चा न हो, ये हो नहीं सकती. इस बार तो उनकी बिटिया की शादी है. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को होने वाली शाही शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है.

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अनंत सिंह की पहचान अपने इलाके में बाहुबली और जननेता की रही है. इनके घर हुए पहले भी कार्यक्रमों में लाखों लोग पहुंचे हैं. व्यवस्था भी जबर्दस्त रहती है, एक तरह से आओ, खाओ और जाओ. लेकिन इस बार तो आयोजन और भी भव्य होने वाला है. मोकामा और उसके आसपास के गांवों के लाखों लोगों से लेकर देश के बड़े राजनेताओं और वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.

तैयारियों जोरों पर... सबसे भव्य पंडाल

दरअसल, बेटी की शादी का कार्यक्रम अनंत सिंह अपने पैतृक गांव लदमा में करने जा रहे हैं. शादी को 25 नवंबर को है, लेकिन अभी से ही दिन-रात तैयारियां चल रही हैं. मेहमानों के लिए 10 बीघे जमीन पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है. करीब 4 लाख मेहमान आने वाले हैं, जिसमें कुछ विदेशी भी होंगे. मेहमानों के स्वागत के लिए 150 से अधिक शाही पकवान, करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियां और मेहमानों के मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है. शाही ठाठ-बाट और अनोखे इंतजामों से सजी ये शादी बिहार के सबसे चर्चित आयोजनों में से एक बनने जा रही है.

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सबसे पहले 10 बीघे में बनने वाले पंडाल की बात करते हैं. पंडाल का लुक बेहद मॉडर्न होगा, इसे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं और सजावट के लिए विदेशों से फूल मंगाए जा रहे हैं. पंडाल के एक-एक कोने को अलग-अलग लुक दिया जाएगा. 10 बीघे में फैले इस एयर-कंडीशन्ड वाटरप्रूफ टेंट, विदेशी फूलों की सजावट, क्रॉकरी और डाइनिंग सेटअप पर कई करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

पंडाल के अंदर अलग-अलग कार्यक्रम के लिए अलग-अलग स्टेज बनाए जाएंगे. वीआईपी मेहमानों के लिए अलग पंडाल बनाया जा रहा है, पंडाल से लेकर विवाह समारोह के अलग-अलग हिस्सों को आकर्षक अंदाज में सजाया जाएगा. परिवार की कोशिश है कि आयोजन में आने वाले मेहमानों को भव्यता का अलग अनुभव हो. आज की तारीख में एक आम टेंट लगवाने में लाखों रुपये लग जाते हैं, फिर 10 बीघे शाही पंडाल पर कितना खर्च होगा, ये अनुमान लगाना आसान नहीं है.

खबर है कि इस शाही शादी पंडाल और कार्यक्रम स्थल को संजाने के लिए विदेशों से फूल मंगाए जा रहे हैं, चीन से महंगे फूलों की बड़ी खेप आने वाली है. इसके अलावा बेंगलुरु से महंगे फूल मंगाए गए हैं. जयपुर के पत्रकार चौराहे की तर्ज पर लगभग 30 फीट ऊंचा जयमाल स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से इन्हीं विदेशी और बेंगलुरु के फूलों से सजाया जाएगा, ताकि दूर बैठे मेहमान भी भव्य नजारा देख सकें.

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पंडाल से लेकर विवाह समारोह के अलग-अलग हिस्सा अलग-अलग तरीके से सजाया जाएगा. साथ ही मेहमानों के मनोरंजन के लिए कव्वाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार परफॉर्मेंश देंगे.

मेहमानों में कौन-कौन?

वैसे तो अनंत सिंह ने सैकड़ों गांवों के लोगों को निमंत्रण भेजा है. लेकिन शिवांगी की शादी कार्यक्रम में बड़े नेताओं, बॉलीवुड स्टार्स से लेकर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े लोगों का जमावड़ा लगने वाला है. करीब 4 लाख गेस्टों की लिस्ट तैयार की गई है. खुद अनंत सिंह ने बताया है कि शादी में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है. इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उदित नारायण, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है. अनंत सिंह ने धुरंधर फेम आयशा खान को भी बेटी की शादी में इनवाइट किया है.

अनंत सिंह ने अपनी बिटिया की शादी का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भी देने की बात कही है.

खाने में क्या-क्या व्यंजन

करीब 4 लाख मेहमानों के लिए 150 से अधिक पकवान बनाए जाएंगे. पारंपरिक बिहारी व्यंजन के तौर पर लिट्टी-चोखा, देसी घी से बनी मालपुआ, बालूशाही, खाजा और रसगुल्ले परोसे जाएंगे. इसके अलावा शाही भोजन के तौर पर पनीर के दर्जनभर व्यंजन, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव, तंदूरी रोटी, नान और मौसमी सब्जियों की विशेष व्यवस्था की गई है. पूरे पंडाल में चाट, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, चाउमीन, पास्ता और कुल्फी के दर्जनों लाइव काउंटर लगाए जा रहे हैं, जहां कारीगर मेहमानों के सामने ताजा व्यंजन तैयार करेंगे.

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खाने-पीने के लिए वीआईपी मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की गई है. भीड़ को देखते हुए वीआईपी मेहमानों और आम लोगों के लिए अलग-अलग डाइनिंग हॉल बनाए जा रहे हैं. लाखों मेहमानों के लिए गरमागरम और शुद्ध भोजन परोसने के लिए किसी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट जैसी प्लानिंग की गई है. इसके लिए देश भर से एक हजार से ज्यादा हलवाई और शेफ बुलाए गए हैं. बिहार के अलावा बनारस, मऊ, कानपुर, दिल्ली और राजस्थान से मशहूर हलवाइयों और फाइव-स्टार शेफ की टीमें बुलाई गई हैं.

बाराती भी खास

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में देश ही नहीं, विदेश से भी बाराती आएंगे. उनके होने वाले ससुर रणविजय कुमार सिंह के मुताबिक हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, सुकमा, मेरठ, दिल्ली के अलावा अमेरिका और दुबई से उनके दोस्त इस शादी में आने वाले हैं. जिस लड़के से शादी होने वाली है, वो खुद अमेरिका में रहता है. वहां से भी कुछ मेहमान आने वाले हैं. दुबई में रहने वाले लोग भी समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं.

घुड़दौड़ आयोजन रहेगा आकर्षण का केंद्र

शादी समारोह में घुड़दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए देशभर से अनुभवी घुड़सवार लदमा पहुंचने वाले हैं. कई एकड़ में घुड़दौड़ ग्राउंड तैयार किया जा रहा है. अनंत सिंह खुद गांव पहुंचकर घुड़दौड़ कराने की तैयारी में जुट गए हैं. अनंत सिंह के मुताबिक प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले को थार गाड़ी और दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल पुरस्कार में दी जाएगी. फिलहाल थार की कीमत करीब 20 लाख रुपये है. अनंत सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह पहली बार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं. वह पहले भी ऐसे आयोजन करते रहे हैं और लोगों को इनाम भी देते रहे हैं.

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दामाद को गिफ्ट करेंगे करोड़ों की कार

वैसे तो अनंत सिंह के काफिले में हमेशा करोड़ों रुपये की कारें होती हैं. लेकिन अब वो अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को करीब तीन करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट देंगे. इसके अलावा बेटे अभिनव के जनेऊ संस्कार पर बीएमडब्ल्यू देने वाले हैं. अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि समारोह में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा.

कार्यक्रम इतना भव्य तो फिर खर्च कितना?

बाजार और इवेंट विशेषज्ञों के अनुसार, इस पूरे शाही आयोजन का कुल बजट 40 से 50 करोड़ रुपये तक हो सकता है. क्योंकि 5 करोड़ रुपये की कार तो अनंत सिंह अपने दामाद और बेटे को गिफ्ट करने वाले हैं. जबकि 4 लाख मेहमानों के शामिल होने का अनुमान है. 150 तरह के पकवान बनाए जाएंगे. वीआईपी मेहमानों के लिए शाही व्यवस्था की गई है. ऐसे में सिर्फ 800 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से भी अनुमान लगाने पर खाने-खाने में करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे.

हालांकि करोड़ों रुपये खर्च करने को लेकर उठे सवाल का अनंत सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि आप जो तैयारियां देख रहे हैं, इसमें मेरा खुद का बहुत कम खर्च होने वाला है, सब कुछ मेरे दोस्त-यार कर देते हैं, कोई शामियाना यानी पंडाल लगवा देता है तो कोई थार गाड़ी भेज देता है. पहले भी ऐसा ही हुआ है. बहुत चाहने वाले हैं, जो बिना मांगे मदद करते हैं. वैसे पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने चुनावी हफलनामे में पत्नी समेत कुल घोषित संपत्ति करीब ₹100.61 करोड़ बताई थी.

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