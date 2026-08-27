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गांधीनगर में जन्माष्टमी उत्सव के लिए अमित शाह ने रद्द किया अपना कार्यक्रम, इस्कॉन ने जताया आभार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्कॉन ने पत्र लिखकर आभार जताया है. गुजरात में इस्कॉन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ​उत्सव के आयोजन का पता चलते ही, अमित शाह ने तुरंत अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया ताकि जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा सके.

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इस्कॉन के संचार निदेशक ने अमित शाह को चिट्ठी भेजी. (फाइल फोटो-PTI)
इस्कॉन के संचार निदेशक ने अमित शाह को चिट्ठी भेजी. (फाइल फोटो-PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे इस्कॉन के धन्यवाद पत्र के मुताबिक इस्कॉन परिवार गृह मंत्री अमित शाह जी का उनके व्यक्तिगत सरोकार, सहयोग और संवेदनशील हस्तक्षेप के लिए आभारी है, जिसकी वजह से उन्होंने गुजरात के गांधीनगर के उसी स्थान पर अपने एक बड़े कार्यक्रम का समय बदला, जहां इस्कॉन ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन रखा है.

इस्कॉन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी ​उत्सव के आयोजन का पता चलते ही, उन्होंने तुरंत अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया ताकि जन्माष्टमी का पर्व भव्य रूप से मनाया जा सके और सभी भक्त सहजता से इसमें शामिल होकर उत्सव का आनंद ले सकें.

इस्कॉन के संचार निदेशक प्रभु हरेश गोविंददास ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि मैं गुजरात में इस्कॉन के लाखों भक्तों और स्वयंसेवकों की ओर से आपको धन्यवाद देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं. 

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हम आपके द्वारा हमारी विनती पर तुरंत कार्रवाई करने और इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए आभारी हैं. यह उत्सव 4 सितंबर को सेक्टर 17, गांधीनगर (गुजरात) स्थित टाउन हॉल में होना था. भक्तों को सुखद और दिव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करने के लिए आपने कार्यक्रम स्थल पर अपना निर्धारित कार्यक्रम रद्द करके जो उदारता दिखाई है, उससे हम अत्यंत प्रभावित हैं. 

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चिट्ठी में लिखा है कि हमारे लिए यह एक अत्यंत मार्मिक और यादगार भाव है कि इतने महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दायित्वों वाले एक राष्ट्रीय नेता ने हमारी विनम्र विनती को इतनी संवेदनशीलता और उदारता के साथ सुना, निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करने का विकल्प चुना और वहां भाग लेने वाले हजारों श्रद्धालुओं और नागरिकों की भावनाओं को प्राथमिकता दी. हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको और आपके परिवार को सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि से निहाल करें और आपको राष्ट्र और समाज की सेवा में निरंतर शक्ति, प्रेरणा और दीर्घायु प्रदान करें. हम आपके अमूल्य समर्थन और उदार निर्णय के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं.

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