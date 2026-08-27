Apple के बड़े इवेंट का ऐलान, iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट कंपनी ने बताई, iPhone Fold भी होगा लॉन्च

Apple iPhone 18 Pro launch date: लंबे इंतजार के बाद Apple ने आखिरकार नेक्स्ट और साल 2026 के फ्लैगशिप iPhone की लॉन्ट डेट कंफर्म कर दी है. कंपनी ने बताया है कि 9 सितंबर को ऐपल का बड़ा इवेंट होने जा रहा है. कंपनी ने इस इवेंट की थीम सरप्राइज एंड शाइन रखी है.

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अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में हमने भी बताया था कि Apple 9 सितंबर को अपना अपकमिंग iPhone लॉन्च करेगा. हालांकि लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने प्रोडक्ट का नाम कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बीते साल का ट्रेंड देखें तो इस बार कंपनी iPhone 18 को लॉन्च करेगी. कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया जा चुका है कि इस बार कंपनी iPhone 18 Pro को लॉन्च करेगा.

iPhone Fold Ultra भी लॉन्च होगा

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इस साल कंपनी अपना पहला फोल्ड हैंडसेट भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम iPhone Fold Ultra होगा. इस हैंडसेट का इंतजार बहुत से लोगों को है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि Apple एक साल में 1 करोड़ iPhone Fold को सेल करेगी. इसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

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iPhone 18 Pro दिखेंगे कई अपग्रेड्स

iPhone 18 Pro को लेकर अब तक कई लीक्स और रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है. कंपनी इस बार बड़ी तैयारी में है. कैमरा से लेकर डिस्प्ले तक में बहुत से बदलाव नजर आएंगी. साथ ही यूजर्स को डायनेमिक आइलैंड में भी बदलाव किया जाएगा. हालांकि आईफोन के डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देगा.

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iPhone 18 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्लेः 6.4 इंच LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले

चिपसेटः Apple A20 Pro (2 nm)

ऑपरेटिंग सिस्टमः iOS 27

रियर कैमरा : 48 MP+48 MP+48 MP

सेल्फी कैमराः 18 मेगापिक्सल

iPhone 18 Pro की कीमत

iPhone 17 Pro की तुलना में iPhone 18 Pro की कीमत में इजाफा हो सकता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि भारत में इस बार की शुरुआती कीमत करीब 1.50 लाख रुपये तक हो सकता है. अमेरिका में यह 1199 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से कीमत को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया है.

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