scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Apple के बड़े इवेंट का ऐलान, iPhone 18 Pro की लॉन्च डेट कंपनी ने बताई, iPhone Fold भी होगा लॉन्च

When is the iPhone 18 coming out : Apple ने आखिरकार अपने साल के बड़े इवेंट की लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि आने वाले 9 सितंबर को एक इवेंट करने जा रही है, जिसमें कंपनी iPhone 18 Pro और iPhone Fold को लॉन्च करेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Apple इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है. (Photo:Apple)
Apple इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है. (Photo:Apple)

Apple iPhone 18 Pro launch date: लंबे इंतजार के बाद Apple ने आखिरकार नेक्स्ट और साल 2026 के फ्लैगशिप iPhone की लॉन्ट डेट कंफर्म कर दी है. कंपनी ने बताया है कि 9 सितंबर को ऐपल का बड़ा इवेंट होने जा रहा है. कंपनी ने इस इवेंट की थीम सरप्राइज एंड शाइन रखी है. 

अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में हमने भी बताया था कि  Apple 9 सितंबर को अपना अपकमिंग iPhone लॉन्च करेगा. हालांकि लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने प्रोडक्ट का नाम कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बीते साल का ट्रेंड देखें तो इस बार कंपनी iPhone 18 को लॉन्च करेगी. कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया जा चुका है कि इस बार कंपनी iPhone 18 Pro को लॉन्च करेगा.  

iPhone Fold Ultra भी लॉन्च होगा

सम्बंधित ख़बरें

Philips smartphone india launch teased
Samsung-Xiaomi को टक्कर देगा Philips? लॉन्च हो रहा है नया फोन
Smartphone in pocket
किस पॉकेट में रखना चाहिए स्मार्टफोन? कपड़े भी कर देगा राख
स्मार्टफोन खरीदने वालों की पसंद बना AI, सर्वे में हुआ खुलासा!
Galaxy Z Fold 8
फेस्टिव सीजन सेल में भी सस्ते नहीं होंगे स्मार्टफोन! कब है मौका?
Apple Mac Mini
iPhone 18 Pro से पहले Apple ले आया न्यू Mac Mini, ये है कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इस साल कंपनी अपना पहला फोल्ड हैंडसेट भी लॉन्च करेगी, जिसका नाम iPhone Fold Ultra होगा. इस हैंडसेट का इंतजार बहुत से लोगों को है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि Apple एक साल में 1 करोड़ iPhone Fold को सेल करेगी. इसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 

Advertisement

iPhone 18 Pro दिखेंगे कई अपग्रेड्स 

iPhone 18 Pro को लेकर अब तक कई लीक्स और रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है. कंपनी इस बार बड़ी तैयारी में है. कैमरा से लेकर डिस्प्ले तक में बहुत से बदलाव नजर आएंगी. साथ ही यूजर्स को डायनेमिक आइलैंड में भी बदलाव किया जाएगा. हालांकि आईफोन के डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देगा. 

यह भी पढ़ें: Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च! स्मार्टफोन नहीं, होम अप्लायंस होंगे लॉन्च

iPhone 18 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स 

  • डिस्प्लेः 6.4 इंच LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले 
  • चिपसेटः Apple A20 Pro (2 nm)
  • ऑपरेटिंग सिस्टमः iOS 27
  • रियर कैमरा : 48 MP+48 MP+48 MP
  • सेल्फी कैमराः 18 मेगापिक्सल 

iPhone 18 Pro की कीमत 

iPhone 17 Pro की तुलना में iPhone 18 Pro की कीमत में इजाफा हो सकता है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि भारत में इस बार की शुरुआती कीमत करीब 1.50 लाख रुपये तक हो सकता है. अमेरिका में यह 1199 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से कीमत को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    चार साल का लंबा इंतजार...यश की टॉक्सिक से थी बड़ी उम्मीद, कमजोर राइटिंग ने सब बिगाड़ा |
    Nepal Flash Flood 26 अगस्त की वो सुबह... जब नेपाल में सबकुछ बदल गया |
    चीनी फिर VIP हो गई! कभी बेफिक्र होकर डालते थे, अब सोचकर डालेंगे |
    हिमालय के संकेत सुनने का समय: नेपाल की बाढ़ ने फिर खोली विकास की कमजोर कड़ियां |
    जब लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की गई, भारत के अंतिम वायसराय रहे थे |
    कन्नौज में सड़क पर लेटकर PRD जवान ने किया हंगामा, वीडियो वायरल |
    बेन स्टोक्स की फिर हो सकती है IPL में एंट्री! ये 4 टीमें पानी की तरह बहाएगी पैसा, पिछली बार मिले थे 16.25 करोड़ |
    Raksha Bandhan 2026 Date: आज या कल, कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन? राखी बांधने के लिए मिलेगा बस इतना समय |
    'मेरी पत्नी मलबे में दब गई, हम जान बचाने के लिए छत पर रहे', नेपाल बाढ़ पीड़ित ने सुनाई आपबीती |
    सुप्रीम कोर्ट का फर्जी जज बन डराया, महाठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार, आज सजा पर सुनवाई
    Advertisement