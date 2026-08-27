बहन की शादी में फूट-फूटकर रोए थे अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर ने शेयर किया वीडियो

अंशुला कपूर की शादी को अपने जीवनसाथी रोहन ठक्कर के साथ हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. रक्षाबंधन से पहले, अंशुला ने अपनी शादी का एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें उनके भाई अर्जुन कपूर भी नजर आ रहे हैं. शादी के दिन अपनी स्पीच के दौरान, अर्जुन अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद करके इमोशनल हो गए और सोचने लगे कि अगर वह वहां होतीं तो अपनी बेटी की शादी कैसे मनाती?

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माइक संभालते हुए अर्जुन ने कहा, 'मैं इस पल का इस्तेमाल अपनी मां के बारे में बात करने के लिए करना चाहता हूं.' जब अंशुला ने उन्हें दूर से देखा, तो उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें पिछले कुछ दिनों का हर पल बहुत पसंद आता.'

इमोशनल होते हुए अर्जुन ने आगे कहा, 'उन्हें हर रस्म पसंद आती. उन्हें हर छोटी-छोटी बात पसंद आती और वह सब कुछ ठीक वैसे ही करतीं जैसा रोहन का परिवार चाहता था. सब कुछ वैसा ही होता. वह डांस करतीं. वह जश्न मनातीं और किसी न किसी तरह वह आज यहां मौजूद आप सभी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखतीं.'

फिर अर्जुन ने कहा कि उन्हें पता था कि शादी के दिन उनकी मां उनके साथ थीं, और बाहर हो रही बारिश को उनकी खुशी के आंसू बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि वह आज रात हमारे साथ हैं क्योंकि बाहर जो इतनी बारिश हो रही है, वह उनकी खुशी के आंसू हैं.' बारिश को अपनी मां का आशीर्वाद बताते हुए अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े. अंशुला तुरंत स्टेज पर गईं और अपने भाई को गले लगा लिया.

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अर्जुन ने उस समय को भी याद किया जब उन्हें अंशुला की सबसे ज़्यादा याद आई थी. उन्होंने बताया कि यह तब हुआ जब वह घर से चली गईं, क्योंकि तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि उनकी बहन उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं.

इंस्टाग्राम पर इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए अंशुला ने लिखा, 'मैंने यह वीडियो कई बार देखा है, और मैं हमेशा खुद से ज्यादा भाई को देखती हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से वह मुझे देखते हैं. जिस तरह से वह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं. गर्व, खुशी, आंसू... यह सब.'

अंशुला ने माना कि वह अपनी शादी को अपने भाई की नजर से देखने के लिए तैयार नहीं थीं. उन्होंने लिखा, 'और मुझे नहीं लगता कि जब तक मैंने यह वीडियो नहीं देखा, तब तक मैं पूरी तरह से समझ पाई कि उस दिन उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा.'

अपनी जिंदगी में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए अंशूला ने कहा कि भले ही बहुत कुछ बदल गया है और आगे भी बदलता रहेगा, लेकिन अर्जुन हमेशा उनके साथ रहेंगे. उन्होंने अपने दिल से लिखे नोट को इन शब्दों के साथ खत्म किया, 'भाई, जिंदगी हमें चाहे कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन रहूंगी और तुम हमेशा मेरे लिए घर जैसे रहोगे.'



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