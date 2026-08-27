Rice Dhokla Recipe: बेसन नहीं, कच्चे चावल से बनाएं सॉफ्ट-स्पॉन्जी ढोकला, चाय के साथ मिलेगा मजेदार स्वाद

Rice Dhokla Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन हो तो अक्सर घर में लोग समोसे, पकौड़े या नमकीन खाते हैं. लेकिन अगर आप रोज-रोज तला-भुना नाश्ता खाकर थक चुके हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. जब भी आपका चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करे इस बार चावल से बना ढोकला ट्राई कर सकते हैं. सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ढोकला सिर्फ बेसन का ही नहीं चावल से भी बनता है. घर में रखे कच्चे चावल, सूजी और दही से आप एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार ढोकला तैयार कर सकते हैं. कैसे? चलिए जानते हैं.



बेसन नहीं, चावल से बनेगा ढोकला

चावल का ये ढोकला स्वाद में काफी हल्का और खाने में सॉफ्ट होता है. इसे बनाने के लिए चावल को भिगोकर सूजी और दही के साथ पीसकर बैटर तैयार किया जाता है. इसके बाद इसमें अदरक, हरी मिर्च, जीरा और बाकी मसाले मिलाए जाते हैं. इसे तेल में तलने के बजाय स्टीम किया जाता है, इसलिए यह शाम के हल्के नाश्ते के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है.



चावल का ढोकला बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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1 कप कच्चे चावल, भिगोए हुए

आधा कप सूजी

आधा कप दही

स्वादानुसार नमक

1 छोटी चम्मच चीनी

1 इंच अदरक, कद्दूकस किया हुआ

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटी चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच तेल

1 पैकेट इनो या आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा

1-2 चम्मच पानी

तड़के के लिए

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटी चम्मच राई

2 हरी मिर्च

8-10 करी पत्ते

थोड़ा सा हरा धनिया

बनाने का तरीका:



1. सबसे पहले भिगोए हुए चावल, सूजी और दही को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें. इसका एकदम स्मूद बैटर तैयार होना चाहिए. अब इसमें नमक, थोड़ी सी चीनी, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, जीरा और तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.

2. अब स्टीमर या किसी गहरी थाली में पार्चमेंट पेपर बिछा लें. तैयार बैटर में इनो या बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथ से तुरंत मिला दें. इसे बहुत ज्यादा देर तक न रखें, बल्कि बैटर को तुरंत स्टीम करने के लिए रख दें.

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3. बैटर को स्टीमर में डालकर करीब 10-15 मिनट तक पकाएं. जब ढोकला अच्छी तरह फूलकर पक जाए, तो इसे बाहर निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे मनचाही शेप देकर काट लें.

4. ढोकले का असली स्वाद इसके तड़के से और बढ़ जाता है. इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें राई, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार करें. अब इसमें कटे हुए ढोकले डालकर हल्के हाथ से मिला लें. ऊपर से हरा धनिया डालें और गरमा-गरम सर्व करें.

5. चावल से बना ये ढोकला शाम की चाय के साथ तो स्वादिष्ट लगेगा ही, साथ ही इसे बच्चों के टिफिन या हल्के नाश्ते के तौर पर भी परोसा जा सकता है.

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