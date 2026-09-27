शादी के बाद पत्नी बोली- 'तांत्रिक विधि से तुम्हें वश में किया', अहमदाबाद में पति ने 6 लोगों के खिलाफ की शिकायत

अहमदाबाद के चांदखेड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 26 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और दो तांत्रिकों समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है. युवक का आरोप है कि शादी के बाद उसे तांत्रिक विधि, मानसिक प्रताड़ना और पैसों की मांग के जरिए परेशान किया गया. शिकायत में झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

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मूल रूप से पाटन के रहने वाले और फिलहाल चांदखेड़ा में रह रहे युवक की शादी महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली एक युवती से हुई थी. युवक के मुताबिक, सगाई के समय से ही उसे यह रिश्ता सामान्य नहीं लग रहा था. उसे आशंका थी कि शादी के पीछे कोई साजिश हो सकती है. हालांकि, शादी के बाद कथित तौर पर पत्नी के व्यवहार को लेकर उसकी आशंकाएं और बढ़ गईं.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी के बाद पत्नी ने उससे कहा कि उसके दूसरे युवकों के साथ प्रेम संबंध हैं. इसके साथ ही उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि युवक को कुछ समय के लिए तांत्रिक विधि और काले जादू के जरिए उसके जीवन में लाया गया था. युवक के मुताबिक, पत्नी के मोबाइल फोन में कई तांत्रिकों की तस्वीरें भी मिली थीं. इन घटनाओं के बाद उसे पूरे मामले पर शक और गहरा हो गया.

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युवक ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी अक्सर उससे बड़ी रकम की मांग करती थी. पैसे देने से इनकार करने पर कथित तौर पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पत्नी लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती थी. युवक का कहना है कि इस व्यवहार के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था.

मामला तब और गंभीर हो गया, जब पत्नी ने कथित तौर पर पति की मुलाकात दो तांत्रिकों से कराई. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद पत्नी और उसकी मां ने युवक से वीडियो कॉल पर बात की. युवक का आरोप है कि इसी दौरान उसके ऊपर तांत्रिक विधि की गई. शिकायत में कहा गया है कि ऐसी विधि कथित तौर पर दो बार की गई, जिसके बाद युवक को शरीर भारी लगने लगा और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई.

लगातार मिल रही कथित धमकियों, पैसों की मांग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने आखिरकार पुलिस का रुख किया. उसने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देकर पत्नी, ससुराल वालों और तांत्रिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी समेत छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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