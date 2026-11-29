अहमदाबाद के पटवा शेरी से ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी फिरोज अहमद उर्फ फिरोज चोर को एसओजी कार्यालय ले जाते समय पुलिस के साथ झड़प हो गई. पुलिस के मुताबिक, रिवरफ्रंट स्थित धोबी घाट के पास आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और पीएसआई की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की. इस दौरान इंस्पेक्टर एबी भट्ट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी.

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अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने बताया कि ड्रग्स मामले में पिछली जांच के आधार पर इंस्पेक्टर एबी भट्ट के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने फिरोज अहमद उर्फ फिरोज चोर को पटवा शेरी से हिरासत में लिया था. आरोपी को एसओजी कार्यालय ले जाया जा रहा था. इसी दौरान धोबी घाट के पास उसने कांस्टेबल अजीत और पुलिस जीप के ड्राइवर पर हमला कर दिया.

जेसीपी शरद सिंघल के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस जीप से भागने की कोशिश की और पीएसआई वाला की रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया. इसके बाद इंस्पेक्टर एबी भट्ट ने आत्मरक्षा में आरोपी के पैर पर गोली चला दी.

कांस्टेबल को भी चोट आई

इस घटना में कांस्टेबल अजीत के सिर में चोट लगी और उन्हें टांके आए हैं. आरोपी फिरोज अहमद और घायल पुलिसकर्मी दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस के मुताबिक, फिरोज अहमद उर्फ फिरोज चोर के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज हैं. वह करीब 20 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था.

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