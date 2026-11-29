गुजरात के सूरत जिले के बगुमरा गांव स्थित साईं दर्शन सोसायटी में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. दोनों पक्षों के लोग आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और धारदार हथियारों से हमले में बदल गई. घटना में धीरज पांडे, जयदीप द्विवेदी, सौरभ राजपूत और शिवम राजपूत समेत कई लोग घायल हुए हैं. पलसाणा पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था. इसी विवाद को खत्म करने के लिए 26 नवंबर की रात करीब 11:15 बजे दोनों पक्षों के लोग साईं दर्शन सोसायटी में जुटे थे. शुरुआत में बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन पुरानी बातों को लेकर फिर बहस शुरू हो गई.

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इसके बाद दोनों तरफ से गाली-गलौज होने लगी और देखते ही देखते लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. आरोप है कि इस दौरान चाकू और कोयते जैसे धारदार हथियारों से हमले किए गए. दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. सोसायटी में अफरातफरी मचने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सूरत की नई सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

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दोनों पक्षों ने दर्ज कराई क्रॉस FIR, 14 लोग नामजद

घटना के बाद पलसाणा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की. एक पक्ष ने शिकायत में आरोप लगाया कि निखिलसिंह राजपूत समेत चार लोगों ने चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया. वहीं, दूसरे पक्ष ने निखिलसिंह राजपूत और लक्ष्मण यादव पर कोयते जैसे धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जान से मारने की नीयत से हमला करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों एफआईआर में कुल 14 लोगों को नामजद किया गया है. इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं.

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पुलिस ने तकनीकी जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया. घायलों का अस्पतालों में उपचार जारी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.

आरोपियों को सोसायटी ले जाकर कराया क्राइम सीन रीक्रिएशन

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को घटनास्थल यानी साईं दर्शन सोसायटी लेकर पहुंची. वहां उनकी मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम का रीक्रिएशन कराया गया. पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि विवाद किस तरह शुरू हुआ, मारपीट के दौरान कौन-कौन शामिल था और धारदार हथियारों से हमला किन परिस्थितियों में किया गया.

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पलसाणा थाने के पुलिस निरीक्षक भगवन भाई जिलेरिया ने बताया कि तीन दिन पहले थाने में दंगे की घटना दर्ज हुई थी. इस मामले में क्रॉस-ऑफेंस भी दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा आरोपियों की मौजूदगी में पूरा कर लिया गया है.

पुलिस निरीक्षक के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से हत्या, हत्या के प्रयास और लूट जैसे मामले दर्ज हैं. ये सभी आरोपी साईं दर्शन सोसायटी और उसके आसपास की सोसायटियों में रहते हैं. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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