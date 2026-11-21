दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर भारत में तय समय से ज्यादा रुकने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. तीनों छह अक्टूबर को 15 दिनों के डबल-एंट्री वीजा पर भारत आए थे, लेकिन वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रुके रहे. अब उनके खिलाफ FRRO ने प्रतिबंध आदेश जारी किया है. डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें दिल्ली के सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

और पढ़ें

पुलिस ने पहाड़गंज के शोरा कोठी स्थित होटल सुदर्शन पैलेस में जांच के दौरान तीनों को पकड़ा. उनकी पहचान सला उद्दीन (53), शौकत अली (40) और कमरुल हसन (25) के रूप में हुई. दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फॉरेनर सेल और स्पेशल स्टाफ ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं', तारिक रहमान के बयान पर MEA का जवाब

छह अक्टूबर को आए थे भारत

ये तीनों 6 अक्टूबर को डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे, लेकिन 15 दिनों के तय समय के बाद भी यहीं रुके रहे. पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष सत्यापन अभियान (वेरिफिकेशन ड्राइव) के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी हुई.

तीनों की मेडिकल जांच कराई गई. मेडिकल जांच के बाद तीनों को FRRO के सामने पेश किया गया. FRRO ने तीनों के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं. जब तक उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें दिल्ली के सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है.

---- समाप्त ----