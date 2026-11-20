बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत की ओर इशारा करते हुए दिए गए बयान पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख लगातार एक जैसा रहा है. भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर रिश्ते बनाना चाहता है. दोनों देशों के संबंध साझा इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं. हालांकि, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर भारत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.

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तारिक रहमान ने भारत की सीमा से सटे उत्तर-पश्चिमी जिले लालमोनिरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए शेख हसीना की अवामी लीग पर देश में अशांति, आगजनी और हत्याएं कराने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश छोड़कर गए अवामी लीग के नेता देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और छात्र आंदोलन से मिले अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं.

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बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने क्या कहा था?

तारिक रहमान ने कहा था कि वे जिस देश में सीमा पार भागे हैं, वहीं उनके आका हैं. वे उन आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं. उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा भारत की ओर माना गया, जहां शेख हसीना सत्ता से बेदखल होने के बाद से रह रही हैं.

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उनका यह बयान ऐसे समय आया था, जब अवामी लीग के देशव्यापी एक दिवसीय लॉकडाउन के दौरान कई इलाकों में आगजनी, देसी बम धमाकों और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं. इसके बाद सात जिलों में करीब 3,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. तारिक रहमान ने अवामी लीग समर्थकों पर देश छोड़ने के बाद भी आगजनी और हत्याओं की राजनीति जारी रखने का आरोप लगाया था.

भारत-UK व्यापार समझौते से युवाओं और किसानों को अवसर

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसका मकसद दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करना है. इससे निर्यात, कारोबार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस समझौते से युवाओं, किसानों, निर्यातकों और छोटे एवं मझोले कारोबारों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे.

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कतर में बंद पूर्व नौसेना कमांडर की सेहत पर भारत की नजर

कतर में जेल की सजा काट रहे भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के अस्पताल में भर्ती होने पर भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया. जायसवाल ने कहा कि भारत ने उनकी सेहत का हाल जानने के लिए कतर के अधिकारियों से संपर्क किया है. भारत ने उनसे कहा है कि अगर कमांडर तिवारी को उचित इलाज की जरूरत है तो उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

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प्रवक्ता ने बताया कि पूर्णेंदु तिवारी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके स्वास्थ्य से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है. भारत उनके परिवार और कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और उनकी मदद के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है.

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