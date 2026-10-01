scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड भवन की लिफ्ट में फंसा पूर्व सांसद का पूरा परिवार, बेटे-बहू समेत 6 लोग बेहोश

पूर्व सांसद घूरन राम का परिवार दिल्ली के झारखंड भवन की लिफ्ट में फंस गया. परिवार करीब एक घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा. पूर्व सासंद के बेटे-बहू समेत 6 सदस्य बेहोश हो गए. सभी को बसंत विहार के होली एंजिल्स अस्पताल ले जाया गया है.

Advertisement
X
पूर्व सांसद घूरन राम का पूरा परिवार लिफ्ट में फंस गया. (Photo-ITG)
पूर्व सांसद घूरन राम का पूरा परिवार लिफ्ट में फंस गया. (Photo-ITG)

दिल्ली स्थित झारखंड भवन में 29 सितंबर को बड़ा हादसा होते-होते बचा. दरअसल, यहां पूर्व सांसद घूरन राम का पूरा परिवार लिफ्ट में फंस गया. परिवार के 6 सदस्य काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे. इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए. बाद में सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें बसंत विहार के होली एंजिल्स अस्पताल में एडमिट कराया गया.

पूर्व सांसद घूरन राम ने बताया कि 29 सितंबर को वह अपने परिवार के साथ पुराने झारखंड भवन में रुके थे. इसी दौरान परिवार के सदस्य लिफ्ट से नीचे जा रहे थे. अचानक लिफ्ट नीचे ही फंस गई. उनका कहना है कि परिवार करीब एक घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा.

'कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था'

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होंगे हनी सिंह? जानें केस
Honey Singh on his Mumbai concert: Doing something I've never done before
Honey Singh को महाराष्ट्र साइबर का Final Reminder, जानें मामला
जज ने चिट्ठी लिखकर बच्ची को भरोसा दिया (Photo-Representationl)
‘कौन से वाले पापा?’ कहकर महिला की इज्जत पर टिप्पणी, कोर्ट ने शख्स को दोषी माना
Workday में फिर होगी छंटनी.
वर्कडे में फिर छंटनी, 500 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
80 हजार से ज्यादा आई सैलरी.
नहीं हुआ प्लेसमेंट, अब सरकारी नौकरी में चयन, 83,216 रुपये क्रेडिट हुई सैलरी

पूर्व सांसद घूरन राम ने बताया कि लिफ्ट में फंसने के दौरान परिवार के लोगों की हालत बिगड़ गई. उनके बेटे और बहू समेत कई सदस्य बेहोश हो गए. किसी तरह सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

पूर्व सांसद ने घटना को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मौके पर कोई टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद नहीं था. उन्होंने इस घटना की CCTV फुटेज भी मांगी है. घूरन राम का कहना है कि वह CCTV के जरिए पूरे मामले की जानकारी लेना चाहते हैं.

Advertisement

वहीं, झारखंड भवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लिफ्ट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे. सूत्रों का कहना है कि लिफ्ट की क्षमता 4 लोगों की थी. घटना के वक्त इसमें 6 लोग मौजूद थे. इसी वजह से लिफ्ट के फंसने की बात सामने आ रही है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज सोसायटी की लिफ्ट में शख्स ने किया पेशाब, CCTV में कैद हुई हरकत, कई मंजिलों पर दरवाजे खुले फिर भी नहीं रुका, Video

फिलहाल परिवार के सभी सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद झारखंड भवन की लिफ्ट व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पूर्व सांसद ने मामले की CCTV फुटेज मांगी है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि लिफ्ट किस वजह से फंसी और उस समय वहां सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था कैसी थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Onion Peel Uses: प्याज काटकर फेंक देते हैं छिलके, इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, बाल बनेंगे घने और मुलायम |
    'जेल में बीते दिन थे दर्दनाक, अब घर में ईद जैसा माहौल' संभल हिंसा केस में NSA रद्द होने के बाद आरोपी मुल्ला अफरोज का बयान |
    Khatron Ke Khiladi Grand Finale: अविनाश vs फरहाना, 'खतरों के खिलाड़ी' बनने की महाजंग, ट्रॉफी की रेस में किसका पलड़ा भारी? |
    चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलेगा विपक्ष, इस दिन से शुरू होगा आंदोलन |
    '9/11 जैसी आपदा से बचाया', कॉकपिट में चाकूबाजी वाली फ्लाइट पर नेतन्याहू का बड़ा बयान |
    India vs Sri Lanka, 2nd Semi Final Live Score: लंका के ख‍िलाफ भारत की बल्लेबाजी शुरू, वैभव-अभ‍िषेक कर रहे ओपन‍िंग |
    बार-बार THAR! क्या इसलिए सड़क पर उतरते ही 'दानव' बन जाती है SUV |
    गंडक नदी में तैरता आया तेंदुआ, थक गया तो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया... नाव से गुजर रहे लोगों बना लिया Video |
    'कैप्टन स्मित मच्छार असली हीरो, 170+ लोगों की बचाई जान', RSS ने की तारीफ |
    ट्रेन जर्नी में पास रखें ये IDs और कागज... टिकट के साथ अब इनकी भी होगी जांच, 1 Oct से रेलवे का अभियान शुरू
    Advertisement