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हाईराइज सोसायटी की लिफ्ट में शख्स ने किया पेशाब, CCTV में कैद हुई हरकत, कई मंजिलों पर दरवाजे खुले फिर भी नहीं रुका, Video

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी की लिफ्ट में एक शख्स के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है. लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हुई. दुर्गंध की शिकायत के बाद फुटेज खंगाली गई, जिसके बाद वीडियो सामने आया और रेजिडेंट्स में नाराजगी फैल गई

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लिफ्ट में पेशाब करता दिखा युवक. (Photo: Screengrab)
लिफ्ट में पेशाब करता दिखा युवक. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक हाईराइज सोसायटी की लिफ्ट में शख्स के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला अहिंसा खंड-1 इलाके में स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी का है. बताया जा रहा है कि सोमवार शाम एक शख्स ने लिफ्ट के अंदर ही पेशाब कर दिया. उसकी यह हरकत लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सामने आने के बाद सोसायटी के रेजिडेंट्स में नाराजगी है. सोशल मीडिया पर भी वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. मामला सामने आने के बाद सोसायटी की लिफ्ट में हुई इस घटना को लेकर साफ-सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.

वायरल CCTV फुटेज सोसायटी के एफ-2 टावर की लिफ्ट का बताया जा रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स लिफ्ट के अंदर प्रवेश करता है. इसके बाद वह लिफ्ट के अंदर ही पेशाब करने लगता है. इस दौरान लिफ्ट कई मंजिलों पर रुकती है. लिफ्ट के दरवाजे भी खुलते हैं, लेकिन शख्स अपनी हरकत जारी रखता है. इसके बाद वह अपने फ्लोर पर पहुंचता है और लिफ्ट से उतरकर चला जाता है. लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में उसकी पूरी हरकत रिकॉर्ड हो गई. बाद में इसी फुटेज के सामने आने के बाद मामला सोसायटी के रेजिडेंट्स के बीच चर्चा में आया.

लिफ्ट में दाखिल हुआ और फिर करने लगा ऐसी हरकत

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बताया गया कि घटना के बाद लिफ्ट में दुर्गंध आने लगी. इसे लेकर सोसायटी के कई रेजिडेंट्स ने RWA और मेंटिनेंस विभाग से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली गई. फुटेज देखने पर लिफ्ट के अंदर पेशाब करने वाले शख्स की हरकत सामने आई. इसके बाद घटना का वीडियो भी सामने आया. बाद में किसी रेजिडेंट की ओर से वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया. सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद सोसायटी के लोग इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे.

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हाईराइज सोसायटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि लोग लाखों रुपये खर्च कर फ्लैट खरीदते हैं और एक बेहतर तथा व्यवस्थित माहौल में रहने की उम्मीद करते हैं. ऐसे में सार्वजनिक इस्तेमाल वाली लिफ्ट में इस तरह की हरकत से दूसरे रेजिडेंट्स को परेशानी होती है. लिफ्ट ऐसी जगह है, जिसका इस्तेमाल सोसायटी में रहने वाले तमाम लोग करते हैं. यहां एक व्यक्ति की इस तरह की हरकत के बाद दूसरे लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है. रेजिडेंट्स का कहना है कि खासतौर पर लिफ्ट जैसी बंद जगह में गंदगी और दुर्गंध फैलने से बुजुर्गों, बच्चों और अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है. इसी वजह से वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.

वहीं, सोसायटी के RWA से जुड़े लोगों ने बताया कि लिफ्ट में पेशाब करने वाले युवक को समझाया जाएगा. उसे भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की हिदायत दी जाएगी. RWA का कहना है कि सोसायटी में मौजूद सामुदायिक सुविधाओं का इस्तेमाल सभी रेजिडेंट्स करते हैं. ऐसे में इन सुविधाओं की साफ-सफाई और मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. RWA से जुड़े लोगों के मुताबिक, मामले में संबंधित युवक को समझाकर इस तरह की घटना दोबारा नहीं करने के लिए कहा जाएगा.

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CCTV में कैद हुई पूरी घटना

इस पूरे मामले में CCTV फुटेज सबसे अहम है. लिफ्ट में लगे कैमरे में शख्स के अंदर आने से लेकर उसके बाहर निकलने तक की गतिविधि रिकॉर्ड हुई है. इसी फुटेज के आधार पर घटना सामने आई. फिलहाल घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोसायटी के रेजिडेंट्स के बीच यह मामला चर्चा में है. RWA की ओर से युवक को समझाने और भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की हिदायत देने की बात कही गई है.

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