scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कपिल शर्मा शो में बड़ा खेला! सुनील पाल का आरोप- मेरी बेइज्जती की गई

कपिल शर्मा के शो में आने के कुछ महीनों बाद, सुनील पाल ने कहा कि शो को समय रैना को हीरो के तौर पर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया था. इसके अलावा उन्होंने शो के फिक्स होने के आरोप भी लगाए.

Advertisement
X
समय रैना पर बोले सुनील पाल (Photo: X/@NetflixIndia)
समय रैना पर बोले सुनील पाल (Photo: X/@NetflixIndia)

कॉमेडियन सुनील पाल, समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) को लेकर 2025 में शुरू हुए विवाद के बाद से ही समय रैना की खुलकर आलोचना करते रहे हैं. बाद में सुनील को कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में समय के साथ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और शो में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस पर पछतावा भी जताया. अब इन सब के बीच सुनील पाल ने बड़ा दावा किया है. 

दरअसल मई में, सुनील पाल 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक एपिसोड में खास तौर पर शामिल हुए थे, जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट थे. सुनील ने 'हिंदी रश' को बताया, 'यह कपिल का शो था. उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया था. मैं पहले भी कई बार कपिल के शो में जा चुका था और उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इस बार भी गया. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ गेम खेला जाएगा.'

सुनील पाल ने क्या कहा?
सुनील पाल ने आगे कहा, 'मुझे बताया गया था कि मुझे शो में रहना है. रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना भी वहां होंगे. चूंकि यह स्टैंड-अप कॉमेडी शो है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा. मुझे लगा कि वे मुझसे परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, इसलिए मैंने स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए भी कुछ तैयारी की थी. जब मैं स्टेज पर पहुंचा, तो एक्ट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी. आम बातचीत हुई, और मुझे लगा कि यह एकतरफा खेल था. यहां तक ​​कि अर्चना पूरन सिंह, जो हर बात पर हंसती हैं, वे भी मेरी बातों पर नहीं हंसीं.'

सम्बंधित ख़बरें

cases against samay raina
Samay Raina को इंडियाज गॉट लेटेंट केस में SC से बड़ी राहत
Yo yo Honey Singh takes dig at Badshah
'मेरी गंदी औलाद', बादशाह के रोस्ट वीडियो पर बोले हनी सिंह
Samay Raina roasts Badshah in new bonus episode of Indias got Latent 2
समय ने बादशाह को किया रोस्ट, ब्राउन रंग गाने का हुआ जिक्र
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत. (Photo: PTI)
'ये टैलेंटेड यूथ...', SC ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के केस किए रद्द
Samay Raina Assam Flood Relief
समय रैना ने असम बाढ़ पीड़ितों को दिए ₹10 लाख, फैंस बोले- FIR वापस लो
Advertisement

उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि शो फिक्स्ड था, उन्हें उसे हीरो बनाना था, और उन्होंने वही किया. जिस तरह से समय मुझसे बैकस्टेज मिला... मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूं. वह मेरी बात सुनता नहीं है, लेकिन सम्मान देता है. उसने कहा कि उसे मेरे सभी जोक्स याद हैं. उस दिन उसने मेरे पैर भी छुए थे. हमारे बीच बस इसलिए अनबन रहती है क्योंकि वह मेरा नजरिया नहीं समझता. इसके अलावा कोई मनमुटाव नहीं है.'

'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' की आलोचना की
वहीं जून में, सुनील पाल ने समय रैना के शो में शामिल होने के लिए आलिया भट्ट की भी आलोचना की थी. उन्होंने फेसबुक पर अपनी राय शेयर करते हुए लिखा, 'जहां है गालियां, वहां है आलिया.'

इससे पहले अप्रैल में, 'चलचित्र टॉक्स' के साथ बातचीत में समय रैना ने सुनील पाल के बारे में अपनी राय रखी थी और कहा था, 'मैं सुनील पाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही एक बात सीख ली थी कि अगर कोई दूसरों के बारे में बुरा-भला कह रहा है, तो वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा होता है. मुझे बुरा नहीं लगता. बल्कि, अगर वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है. उन्हें कोई चीज परेशान कर रही है, कोई इनसिक्योरिटी है.' 

Advertisement

'उस आदमी को मन की शांति नहीं है, और मुझे उनके लिए बुरा लगता है. जिस इंसान को मन की शांति होती है, उसे किसी और की शांति भंग करने में मजा नहीं आता. शायद कोई फ्रस्ट्रेशन है. मैं उन्हें एक इंसान के तौर पर नहीं जानता, और मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है.'

हालांकि सुनील और समय एक-दूसरे पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन इस साल जनवरी में दोनों ने एक विज्ञापन के लिए साथ काम किया था. काम की बात करें तो, जहां समय रैना 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में नजर आ रहे हैं, वहीं सुनील पाल को 'बिग बॉस 20' में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया है. हालांकि, शो में उनके शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    हम जेन जी हैं...! कश्मीर में रास्ता रोकने पर महिला का हंगामा, वायरल हो रहे वीडियो |
    कपिल शर्मा शो में बड़ा खेला! सुनील पाल का आरोप- मेरी बेइज्जती की गई |
    फर्जी Apps से लेकर वेबसाइट तक... साइबर अपराध पर I4C का शिकंजा, 2.77 लाख से ज्यादा फर्जी ऐप ब्लॉक |
    ‘यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है’, वायरल VIDEO पर अखिलेश का पुलिस पर तंज |
    India vs Pakistan Hockey World Cup 2026 Live: भारत-पाकिस्तान टक्कर को तैयार, बस थोड़ी देर में शुरू होगा मैच |
    Viral Video: लोहे की रॉड से शख्स पर ताबड़तोड़ हमला, सिर पर पैर रखकर खड़ा हुआ था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार |
    TMCP स्थापना दिवस पर पार्टी के दो छात्र गुट आमने-सामने, हाई कोर्ट में पहुंची लड़ाई |
    डॉगी बनकर क्यों घूम रहे दीपक राठौर, आजतक से बातचीत में बयां किया दर्द |
    SBI ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से कैश निकासी पर लगेगा चार्ज |
    रूस में ड्रोन हमले की चपेट में आया इंडियन स्टूडेंट, गंभीर रूप से जख्मी
    Advertisement