कपिल शर्मा शो में बड़ा खेला! सुनील पाल का आरोप- मेरी बेइज्जती की गई

कॉमेडियन सुनील पाल, समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) को लेकर 2025 में शुरू हुए विवाद के बाद से ही समय रैना की खुलकर आलोचना करते रहे हैं. बाद में सुनील को कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में समय के साथ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और शो में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस पर पछतावा भी जताया. अब इन सब के बीच सुनील पाल ने बड़ा दावा किया है.

और पढ़ें

दरअसल मई में, सुनील पाल 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक एपिसोड में खास तौर पर शामिल हुए थे, जिसमें समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट थे. सुनील ने 'हिंदी रश' को बताया, 'यह कपिल का शो था. उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया था. मैं पहले भी कई बार कपिल के शो में जा चुका था और उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इस बार भी गया. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ गेम खेला जाएगा.'

सुनील पाल ने क्या कहा?

सुनील पाल ने आगे कहा, 'मुझे बताया गया था कि मुझे शो में रहना है. रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना भी वहां होंगे. चूंकि यह स्टैंड-अप कॉमेडी शो है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा. मुझे लगा कि वे मुझसे परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, इसलिए मैंने स्टैंड-अप कॉमेडी के लिए भी कुछ तैयारी की थी. जब मैं स्टेज पर पहुंचा, तो एक्ट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी. आम बातचीत हुई, और मुझे लगा कि यह एकतरफा खेल था. यहां तक ​​कि अर्चना पूरन सिंह, जो हर बात पर हंसती हैं, वे भी मेरी बातों पर नहीं हंसीं.'

Advertisement

उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि शो फिक्स्ड था, उन्हें उसे हीरो बनाना था, और उन्होंने वही किया. जिस तरह से समय मुझसे बैकस्टेज मिला... मैं उसके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा हूं. वह मेरी बात सुनता नहीं है, लेकिन सम्मान देता है. उसने कहा कि उसे मेरे सभी जोक्स याद हैं. उस दिन उसने मेरे पैर भी छुए थे. हमारे बीच बस इसलिए अनबन रहती है क्योंकि वह मेरा नजरिया नहीं समझता. इसके अलावा कोई मनमुटाव नहीं है.'

'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' की आलोचना की

वहीं जून में, सुनील पाल ने समय रैना के शो में शामिल होने के लिए आलिया भट्ट की भी आलोचना की थी. उन्होंने फेसबुक पर अपनी राय शेयर करते हुए लिखा, 'जहां है गालियां, वहां है आलिया.'

इससे पहले अप्रैल में, 'चलचित्र टॉक्स' के साथ बातचीत में समय रैना ने सुनील पाल के बारे में अपनी राय रखी थी और कहा था, 'मैं सुनील पाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही एक बात सीख ली थी कि अगर कोई दूसरों के बारे में बुरा-भला कह रहा है, तो वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा होता है. मुझे बुरा नहीं लगता. बल्कि, अगर वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है. उन्हें कोई चीज परेशान कर रही है, कोई इनसिक्योरिटी है.'

Advertisement

'उस आदमी को मन की शांति नहीं है, और मुझे उनके लिए बुरा लगता है. जिस इंसान को मन की शांति होती है, उसे किसी और की शांति भंग करने में मजा नहीं आता. शायद कोई फ्रस्ट्रेशन है. मैं उन्हें एक इंसान के तौर पर नहीं जानता, और मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है.'

हालांकि सुनील और समय एक-दूसरे पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन इस साल जनवरी में दोनों ने एक विज्ञापन के लिए साथ काम किया था. काम की बात करें तो, जहां समय रैना 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में नजर आ रहे हैं, वहीं सुनील पाल को 'बिग बॉस 20' में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया है. हालांकि, शो में उनके शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

---- समाप्त ----