LIVE: जंतर-मंतर पर आज फिर बड़ा प्रोटेस्ट, जनपथ-संसद मार्ग पर बिना पहचान बताए नो एंट्री

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ. वहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने शनिवार को जंतर-मंतर पर बड़े जमावड़े का ऐलान किया है. पुलिस ने भी इस जमावड़े को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए हैं.

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AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, योगेंद्र यादव समेत कई एक्टिविस्ट जंतर-मंतर पर एकत्रित होने वाले हैं. इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली और SIR में अनियमतिताओं को लेकर सवाल उठाया है. एक संयुक्त बयान जारी करते हुए, इन समूहों ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस और सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन अब सड़कों पर होगा.

पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है. जनपथ, अशोक रोड या संसद मार्ग से जंतर मंतर की ओर जाने वालों से पहचान पत्र और वहां जाने की वजह पूछी जा रही है. बिना उचित कारण और पहचान बताए किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं, जिन लोगों का घर, दफ्तर या काम उस इलाके में है, उन्हें ही वहां एंट्री दी जा रही है. पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ ही RAF की भी तैनाती की है.

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लेफ्ट से जुड़े संगठनों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए हुए कहा कि बिहार से महाराष्ट्र तक SIR, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने आदि को लेकर कई सवाल उठाए जा रहा हैं लेकिन ज्ञानेश कुमार उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की भी बात की है.

वहीं, योगेंद्र यादव ने इसे लोकतंत्र बचाने और चुनाव आयोग बचाने का प्रदर्शन बताया है. इन समूहों ने छात्रों, युवाओं और नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील है.

शुक्रवार को मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ. शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रोटेस्ट किया. CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जंतर-मंतर 2.O की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो 10 अक्टूबर से जंतर-मंतर 2.O शुरू होगा.

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