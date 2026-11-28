पारिवारिक कार्यों सहज रहेंगे. निजी मामलों में तेजी दिखाएंगे. परंपरा व संस्कारों को बल मिलेगा. वाद वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. पारिवारिक मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. जनकल्याण की भावना बढ़ेगी. संकोच कम होगा.



नौकरी व्यवसाय- करीबियों का सहयोग बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. विविध मामले बनेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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धन संपत्ति- धनलाभ संवरेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. सबको मान सम्मान देंगे. तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से मेलजोल के अवसर बने रहेंगे. इच्छित लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सबके प्रति सद्भाव रखेंगे. घर परिवार खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार से मिठास रहेगी. कामकाज में उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: गरीबों को कंबल बांटें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. नवग्रह की पूजा वंदना करें. अतिथि का आदर करें.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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