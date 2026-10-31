scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में आठ साल का रिकॉर्ड टूटा... अक्टूबर में औसतन 166 दर्ज हुआ AQI, हवा की गुणवत्ता में दर्ज हुआ बड़ा सुधार

दिल्ली में अक्टूबर 2026 का औसत AQI 166 रहा, जो आठ साल में अक्टूबर का सबसे कम है. पिछले साल यह 223 था. जनवरी से अक्टूबर तक का औसत AQI 167 रहा, जो 2025 के 170 से कम है. इस साल 220 दिन अच्छा से मध्यम श्रेणी में रहे, जबकि खराब से गंभीर प्लस श्रेणी के दिन 84 रहे.

Advertisement
X
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को लेकर राहत की खबर है (File Photo: PTI)
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को लेकर राहत की खबर है (File Photo: PTI)

दिल्ली की हवा को लेकर राहत भरी खबर है. पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI 166 रहा, जो आठ साल में अक्टूबर का सबसे कम स्तर है. पिछले साल यह 223 था. जनवरी से अक्टूबर का औसत भी घटा है और खराब हवा वाले दिन कम हुए हैं. PM2.5 घटा है, लेकिन PM10 बढ़ा है.

अक्टूबर में 166 का औसत 2024 के 234, 2023 के 219, 2022 के 210, 2021 के 173, 2019 के 234 और 2018 के 269 से कम है. अक्टूबर 2020 में औसत AQI 265 था. यानी इस तुलना में इस साल का अक्टूबर सबसे साफ रहा.

1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक दिल्ली का औसत AQI 167 रहा, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह 170 था. यह 2024 के 184, 2023 के 172, 2022 के 187, 2021 के 179, 2019 के 192 और 2018 के 201 से कम है. सिर्फ 2020 की इसी अवधि में औसत 156 था, जो इस साल से बेहतर रहा.

सम्बंधित ख़बरें

'Dilli na Dhaka' slogans return in Bangladesh as PM Tarique Rahman faces protests
'दिल्ली नहीं, ढाका... ढाका', बांग्लादेश में फिर लगे भारत विरोधी नारे
Delhi Mangolpuri shoe factory fire: Four dead, rescue operations underway.
दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत
Rahul Gandhi
'राजनीति के बाजार में मोहब्बत की दुकानें बंद...', कारोबारियों की अपील
Delhi NCR Weather Forecast
Delhi में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश शुरू!
Delhi-NCR Weather
दिल्ली-NCR में टेंपरेचर डाउन, हवा साफ... कई इलाकों में AQI 100 से नीचे

जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 220 दिन ऐसे रहे, जब रोज का औसत AQI 200 से नीचे रहा. इन्हें अच्छा से मध्यम श्रेणी में गिना जाता है. यह आंकड़ा 2025 के 200, 2024 के 201 और 2023 के 206 दिन से ज्यादा है. सिर्फ 2020 में 224 दिन थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली की हवा पर 22 साल की स्टडी का बड़ा खुलासा: बारिश से सिर्फ 5 दिन की राहत, फिर लौट आता है जानलेवा प्रदूषण

खराब से गंभीर प्लस श्रेणी में वे दिन आते हैं, जब औसत AQI 200 से ऊपर रहा. इस साल ऐसे 84 दिन रहे, जबकि 2025 और 2024 में 104 दिन और 2023 में 98 दिन थे.

1 जनवरी से 29 अक्टूबर तक PM2.5 का औसत 69 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो 2025 में 72 था. वहीं PM10 का औसत 171 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो पिछले साल 166 था.

AQI हवा की गुणवत्ता नापने का पैमाना है. यह जितना कम होता है, हवा उतनी साफ मानी जाती है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने और घटाने के उपायों पर संबंधित पक्षों के साथ काम कर रहा है. आयोग के मुताबिक हवा को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रूस के मशहूर म्यूजियम पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट |
    'भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत...', राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले पीएम मोदी |
    DIY Hair Oil: बालों का झड़ना होगा कम! प्याज-मेथी से घर पर बनाएं ये हेयर ऑयल, मलाइका-अमृता की मां का देसी नुस्खा |
    Sanjay Gupta Last Rites: संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिषेक बच्चन-राजपाल यादव, दुख में परिवार को संभाला |
    180kmph स्‍पीड, 823 बर्थ और CCTV... इतनी खास है वाराणसी-दिल्‍ली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन! |
    Uno Minda ने लॉन्च किया खास सबवूफर... कार की सीट के नीचे हो जाएगा फिट |
    दिपके-ममता की मुलाकात... दिल्ली में हलचल तेज, क्या INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? |
    नोएडा में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, अनिल दुजाना गैंग से जुड़ा था बदमाश |
    मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में बायसन का आतंक, आर्मी एजुकेशन सेंटर में घुसा, फुटबॉल खेल रहे जवान की मौत |
    हैरी ब्रूक या अभिषेक शर्मा...टी20 क्रिकेट में कौन है असली बॉस? CSK के एक्स-खिलाड़ी ने दे दिया जवाब!
    Advertisement