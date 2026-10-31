scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूस के मशहूर म्यूजियम पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

मॉस्को में संभावित आतंकी हमले के खतरे को लेकर रूस की FSB को अमेरिका से जानकारी मिली है. वहीं, अमेरिकी दूतावास ने 31 अक्टूबर को त्सारित्सिनो म्यूजियम रिजर्व में बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने की आशंका को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया.

Advertisement
X
रूस के व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.
रूस के व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.

रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) को अमेरिका की तरफ से मॉस्को में आतंकी हमले की तैयारी से जुड़ी जानकारी मिली है. रूसी समाचार एजेंसी RIA के मुताबिक, FSB ने बताया कि यह जानकारी साझेदार चैनलों के जरिए मिली है. इसके बाद सुरक्षा एजेंसी ने खतरे को देखते हुए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

इसी बीच मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी शनिवार को मॉस्को के त्सारित्सिनो म्यूजियम रिजर्व में बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने वाली घटना के संभावित खतरे को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया. दूतावास ने कहा कि यह खतरा 31 अक्टूबर को त्सारित्सिनो म्यूजियम रिजर्व में है. अमेरिकी सरकार इस खतरे से निपटने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है.

अमेरिकी दूतावास ने लोगों को त्सारित्सिनो म्यूजियम के इलाके से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है. साथ ही लोगों से भीड़ से बचने को कहा गया है. दूतावास ने मॉस्को क्षेत्र में मौजूद लोगों को अपने मोबाइल फोन और दूसरी बैटरियों को चार्ज रखने, आसपास के माहौल पर नजर रखने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजना की समीक्षा करने की सलाह भी दी है.

सम्बंधित ख़बरें

ओहायो गवर्नर चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज, देखें US Top-10
Alice Huang: Nvidia CEO's aide and 'spy' accused of smuggling microchips to China
चीन को AI चिप्स की स्मगलिंग... अमेरिका की रडार पर Nvidia सीईओ
G20 Foreign Ministers Meeting
G-20 बैठक में क्यों कैंसिल हुआ फोटो सेशन?
taliban government
तालिबान के खौफ से भागे, अब उन्हीं का निवाला... US से डिपोर्ट होंगे 150 अफगानी!
Donald Trump
'कैसे हो अब्दुल? जिहादी हो...', सीनेट कैंडिडेट पर ट्रंप का विवादित कमेंट

 स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय

Advertisement

त्सारित्सिनो म्यूजियम रूस की राजधानी मॉस्को का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. इसे 1775 में रूस की कैथरीन द्वितीय के ग्रीष्मकालीन आवास के तौर पर बनाया गया था. बाद में यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया. 2022 में इस म्यूजियम में 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे. म्यूजियम के आसपास का इलाका भी स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहां लोग फिजिकल एक्टिविटी और कुत्तों को घुमाने के लिए आते हैं.

अमेरिकी दूतावास की ओर से यह अलर्ट ऐसे समय जारी किया गया है, जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर तनाव बढ़ रहा है. शुक्रवार को यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था. यह हमला दोनों देशों के बीच ऊर्जा ढांचे पर हमलों में दो हफ्ते के विराम के बाद हुआ, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रूस के मशहूर म्यूजियम पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट |
    'भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत...', राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोले पीएम मोदी |
    DIY Hair Oil: बालों का झड़ना होगा कम! प्याज-मेथी से घर पर बनाएं ये हेयर ऑयल, मलाइका-अमृता की मां का देसी नुस्खा |
    Sanjay Gupta Last Rites: संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिषेक बच्चन-राजपाल यादव, दुख में परिवार को संभाला |
    180kmph स्‍पीड, 823 बर्थ और CCTV... इतनी खास है वाराणसी-दिल्‍ली स्‍लीपर वंदे भारत ट्रेन! |
    Uno Minda ने लॉन्च किया खास सबवूफर... कार की सीट के नीचे हो जाएगा फिट |
    दिपके-ममता की मुलाकात... दिल्ली में हलचल तेज, क्या INDIA ब्लॉक की रैली में शामिल होगी CJP? |
    नोएडा में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, अनिल दुजाना गैंग से जुड़ा था बदमाश |
    मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में बायसन का आतंक, आर्मी एजुकेशन सेंटर में घुसा, फुटबॉल खेल रहे जवान की मौत |
    हैरी ब्रूक या अभिषेक शर्मा...टी20 क्रिकेट में कौन है असली बॉस? CSK के एक्स-खिलाड़ी ने दे दिया जवाब!
    Advertisement