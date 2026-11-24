दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग के बीच सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए जरूरी मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSM) की उपलब्धता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन सड़कों की सफाई के लिए जिन आधुनिक मशीनों की जरूरत है, उनकी खरीद और तैनाती की प्रक्रिया बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है.

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'आज तक' को मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की भारी कमी है. एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद दिल्ली की सड़कों की सफाई के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं. खास बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही इन मशीनों की जरूरत और ज्यादा महसूस होती है, लेकिन खरीद प्रक्रिया की देरी के कारण इसका फायदा समय पर नहीं मिल पा रहा.

505 मशीनों की जरूरत, दिल्ली के पास सिर्फ 78

दिल्ली में पहले से 78 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें मौजूद थीं. केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार दिल्ली को कुल 505 मशीनों की जरूरत थी. यानी दिल्ली में 429 मशीनों की कमी थी.

दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही के मुताबिक पहले से 66 मशीनें दिल्ली मे काम कर रही. पिछले साल हमने 70 नई मशीनों का टेंडर किया था, जिनमें से 12 नई मशीनें आ गई हैं, कुल 78 मशीनें काम कर रही हैं. अभी 58 मशीनें और आनी बाकी हैं. मेयर के मुताबिक ये मशीनें मार्च 2027 तक आने का टेंडर है लेकिन नगर निगम की कोशिश है कि दिसंबर तक हम यह सारी मशीन ले आएंगे.

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जानकारी के मुताबिक मई 2026 में भी दिल्ली की सड़कों की सफाई व्यवस्था में मशीनों की कमी का मुद्दा उठाया गया था. इसके बाद MCD ने अतिरिक्त 70 मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की. दावा किया गया था कि ये मशीनें अक्टूबर तक बेड़े में शामिल हो जाएंगी, लेकिन तय समय पर ऐसा नहीं हो सका.

70 मशीनों की खरीद में देरी, टेंडर से वर्क ऑर्डर तक लगे 251 दिन

इन 70 मशीनों की खरीद प्रक्रिया में भी लंबा वक्त लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, टेंडर जारी करने में 106 दिन लगे, जबकि वर्क ऑर्डर जारी करने में इसके बाद 145 दिन और लग गए.

पूरी टाइमलाइन:

17 दिसंबर 2025: MCD ने 88 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत बताई.

2 अप्रैल 2026: 70 मशीनों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए गए.

24-25 अगस्त 2026: तीन कंपनियों को वर्क ऑर्डर जारी किए गए.

सितंबर-अक्टूबर 2026: चार मशीनों की टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल किया गया.

नवंबर-दिसंबर 2026: 12 मशीनों की तैनाती का प्रस्ताव.

दिसंबर 2026-जनवरी 2027: बाकी 58 मशीनों की तैनाती का प्रस्ताव.

मार्च 2027: 70 मशीनों की खरीद के लिए डिलीवरी की अंतिम समय-सीमा.

इस समय-सीमा के मुताबिक, दिसंबर के अंत से पहले केवल 12 मशीनें ही सड़कों पर उतर पाएंगी. बाकी 58मशीनों की तैनाती दिसंबर के अंत से जनवरी तक प्रस्तावित है. यानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जब आमतौर पर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, उस दौरान भी सभी नई मशीनें उपलब्ध नहीं होंगी.

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केंद्र सरकार ने सितंबर तक खरीद पूरी करने का दिया था निर्देश

मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की कमी का मुद्दा केवल दिल्ली नगर निगम तक सीमित नहीं रहा. केंद्र सरकार भी लगातार दिल्ली में मशीनों की संख्या बढ़ाने और उनके संचालन से जुड़ी कमियों को दूर करने पर जोर देती रही है. जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 से लेकर अब तक दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सात उच्चस्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है.

मई 2026 में केंद्र ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सभी शेष मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद प्रक्रिया तेज की जाए और सितंबर तक इसे पूरा कर लिया जाए. लेकिन सितंबर की समय-सीमा बीतने के बावजूद खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद केंद्र ने एक बैठक में मशीनों की खरीद को युद्धस्तर पर पूरा करने की जरूरत बताई.

कंपनियों और MCD की समय-सीमा में अंतर

इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि MCD की ओर से दिसंबर और जनवरी तक मशीनें उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, जबकि संबंधित कंपनियों का कहना है कि अनुबंध के मुताबिक मशीनों की डिलीवरी मार्च 2027 तक की जा सकती है. MCD ने देरी की वजह पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को बताया है. वहीं कंपनियों का पक्ष है कि उनके अनुबंध में डिलीवरी के लिए मार्च 2027 तक का समय दिया गया है.

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इससे यह सवाल उठता है कि जब दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन मशीनों की जरूरत पहले से साफ थी, तो खरीद प्रक्रिया और डिलीवरी की समय-सीमा को प्रदूषण के मौसम के हिसाब से क्यों नहीं तय किया गया?

दिवाली पर प्रदूषण के रिकॉर्ड के बीच सफाई व्यवस्था पर सवाल

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन शहर में 2021 के बाद सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई. मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया था.

ऐसे समय में सड़क की धूल को नियंत्रित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें सड़कों पर जमा धूल को हटाने में अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन मशीनों की कमी और खरीद प्रक्रिया में देरी के चलते दिल्ली की सड़कों की सफाई व्यवस्था को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल पाई है.

बड़ा सवाल: प्रदूषण का मौसम आने के बाद क्यों जागता है सिस्टम?

दिल्ली में सड़क की धूल प्रदूषण की समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके नियंत्रण के लिए मशीनों की जरूरत और उनकी संख्या को लेकर पहले से आकलन मौजूद था. केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार निर्देश दिए गए.

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इसके बावजूद 70 मशीनों की खरीद प्रक्रिया में महीनों लग गए. अब दिसंबर और जनवरी में मशीनों की तैनाती का प्रस्ताव है, जबकि कंपनियों के मुताबिक डिलीवरी की अंतिम समय-सीमा मार्च 2027 है.

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