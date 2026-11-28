दिल्ली बीजेपी ने अपनी नई कोर कमेटी का ऐलान किया है. इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के 12 नेताओं को जगह मिली है. कमेटी में संगठन के पदाधिकारियों से लेकर सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक को शामिल किया गया है. इसके अलावा 3 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

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28 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कमेटी की सूची जारी की. नई टीम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार के प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं.

कमेटी में कौन-कौन शामिल?

दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी में हर्ष मल्होत्रा, रेखा गुप्ता और पवन राणा को जगह मिली है. इनके अलावा डॉ. हर्षवर्धन, वीरेंद्र सचदेवा, जयप्रकाश (जे.पी.), सतीश उपाध्याय, रामवीर सिंह बिधूड़ी, अरविंदर सिंह लवली, मनोज तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आशीष सूद भी कमेटी का हिस्सा हैं. इस सूची में पार्टी के संगठन से जुड़े पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री शामिल हैं. इससे कमेटी में पार्टी के अलग-अलग स्तरों के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिला है.

तीन नेता विशेष आमंत्रित सदस्य

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कोर कमेटी के अलावा डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, जमयांग सेरिंग नामग्याल और दर्शना जरदोश को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. तीनों प्रदेश संगठन से जुड़े प्रभारी और सह-प्रभारी हैं.

संगठन और सरकार के बीच तालमेल पर जोर

नई कमेटी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आशीष सूद की मौजूदगी भी अहम है. ये दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं. वहीं, सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ विधायकों को भी शामिल किया गया है.

कमेटी में संगठन और सरकार के नेताओं को साथ रखने से पार्टी के कामकाज में तालमेल को अहमियत मिलने की उम्मीद है. दिल्ली बीजेपी की यह टीम संगठन से जुड़े फैसलों, सरकार के कामकाज और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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