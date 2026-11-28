गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला ने पति को खोने के गम के बीच ऐसा फैसला लिया, जिससे तीन जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकेगा. गांधीनगर के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 32 साल के युवक को डॉक्टरों ने ब्रेनडेड घोषित कर दिया था. इसके बाद उसकी पत्नी ने पति के अंगदान की अनुमति दे दी. इससे अहमदाबाद सिविल अस्पताल को एक लीवर और दो किडनी दान में मिली हैं.

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इस पूरे मामले में सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि युवक की तीन संतानें हैं. उसका सबसे छोटा बेटा महज 28 दिन का है. पति के अंगदान की प्रक्रिया के दौरान पत्नी अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल में मौजूद रही. जीवनसाथी को खोने के असहनीय दुख के बीच उसने अंगदान की सहमति देकर मानवता की मिसाल पेश की.

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दरअसल, 32 साल के युवक के सिर में सड़क दुर्घटना के दौरान गंभीर चोट आई थी. 26 नवंबर को उसे नाजुक हालत में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 28 नवंबर को चिकित्सकों ने उसे ब्रेनडेड घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल की अंगदान टीम ने परिजनों से बातचीत की और उन्हें अंगदान के महत्व के बारे में समझाया.

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पत्नी की सहमति से तीन मरीजों को मिलेगा जीवनदान

अस्पताल की टीम की समझाइश के बाद युवक की पत्नी ने अंगदान के लिए सहमति दे दी. इस फैसले से अहमदाबाद सिविल अस्पताल को एक लीवर और दो किडनी प्राप्त हुई हैं. इन अंगों का प्रत्यारोपण तीन जरूरतमंद मरीजों में किया जा सकेगा. एक ओर परिवार अपने 32 साल के सदस्य को खोने के दुख से गुजर रहा है, वहीं उसके अंगों से दूसरे परिवारों को उम्मीद मिली है.

अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि अस्पताल को अब तक 264 अंगदाताओं से 877 अंग और 266 टिशू मिले हैं. इस तरह अस्पताल में कुल 1 हजार 143 अंग और टिशू दान किए जा चुके हैं. इनमें 488 किडनी, 238 लीवर, 84 हार्ट, 34 फेफड़े, 25 पैंक्रियास, 6 हाथ और 2 छोटी आंत शामिल हैं.

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टिशू डोनेशन के तहत अस्पताल को अब तक 214 आंखें यानी कॉर्निया और 52 स्किन भी मिली हैं. इन अंगों और टिशू के प्रत्यारोपण से कई जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिल चुकी है.

अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील

डॉ. राकेश जोशी ने कहा कि सिविल अस्पताल की अंगदान टीम, विशेषज्ञ डॉक्टरों और पूरे स्टाफ के सामूहिक प्रयासों से अंगदान का जीवनदायी अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रेनडेड मरीजों के अंगदान को लेकर समाज में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है.

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उन्होंने आम लोगों से अंगदान का संकल्प लेने और मानवता के इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की. डॉ. जोशी के मुताबिक, अंगदान अभियान का असली उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जरूरतमंद की जान अंगों के इंतजार में न जाए.

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