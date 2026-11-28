लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए. इसके जवाब में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. महिला आरक्षण इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

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राहुल गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है. ऐसे में इसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर भी लागू किया जा सकता है. फिर सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की जरूरत क्यों है?

इस दौरान, राहुल ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को आगे रखकर परिसीमन के जरिए देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है. उनके मुताबिक, सीटें बढ़ने से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की ज्यादा गुंजाइश मिलेगी. इससे बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंच सकता है.

रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा?

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. महिला आरक्षण का प्रयास इसी सोच का हिस्सा है. इस दौरान, रविशंकर ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मजबूत आवाज देने के लिए आरक्षण की बात की गई है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से किए गए कामों का भी जिक्र किया.

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महिलाओं के काम गिनाए

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं. उन्होंने पंचायत और जिला परिषद में आरक्षण, सेना में महिलाओं को जगह देने, बड़े पदों पर स्थायी कमीशन देने जैसे कदमों का उल्लेख किया. उन्होंने उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री, उद्यमिता और स्टार्टअप में उनकी भागीदारी का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि खेल से लेकर विज्ञान तक महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं.

परिसीमन बिल पर बीजेपी को उम्मीद

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिला आरक्षण के लिए लाया गया संशोधन और परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव पारित होगा, ऐसी पार्टी को उम्मीद है. संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक बुलाया गया है. परिसीमन विधेयक 30 नवंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है.

राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. उनका कहना है कि महिला आरक्षण मौजूदा सीटों पर लागू किया जाए. कांग्रेस ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की मांग भी उठाई है.

इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस अब संसद में भी तेज होने के आसार हैं.

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