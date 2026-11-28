How To Make Hairstyle Easily: शादी या पार्टी में सबसे अलग और खूबसूरत दिखने के लिए सिर्फ महंगे कपड़े और जूलरी ही काफी नहीं होते, बल्कि आपका हेयरस्टाइल भी पूरे लुक में चार चांद लगा सकता है. लेकिन हर बार किसी खास फंक्शन के लिए पार्लर जाकर हेयरस्टाइल बनवाना जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में क्यों न घर में रखी किसी पुरानी साड़ी या सूट की लेस से ही बालों को ऐसा शानदार लुक दिया जाए कि हर कोई तारीफ करने लगे.

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जी हां, कपड़ों पर लगने वाली खूबसूरत लेस अब सिर्फ सूट और साड़ी की शोभा बढ़ाने के काम नहीं आएगी. आप इससे अपने बालों को भी बेहद स्टाइलिश अंदाज दे सकती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हेयरस्टाइल हैक लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस हैक से आप आसानी से शादी के लिए परफेक्ट हेयरस्टाइल बना सकते हैं. ये हेयरस्टाइल देखने में इतना सुंदर लगता है कि लोगों की नजरें ड्रेस से ज्यादा हेयरस्टाइल पर टिक जाएंगी. खास बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे हेयर एक्सेसरीज खरीदने या पार्लर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



पुरानी लेस से मिलेगा बालों को नया और स्टाइलिश लुक

सोशल मीडिया पर वायरल होती तमाम रील्स में लेस से शानदार हेयरस्टाइल बनाने का हैक सिखाया जा रहा है. इसमें बालों को पहले पीछे की तरफ अच्छी तरह संवारकर लंबी चोटी बनाई जाती है. इसके बाद चोटी को एक अलग और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए कपड़ों पर लगने वाली चमकदार लेस का इस्तेमाल किया जाता है.

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लेस में मौजूद मिरर वर्क और चमक चोटी को बेहद खूबसूरत बना देती है. देखने में यह किसी महंगे हेयर एक्सेसरी या पार्लर में तैयार करवाए गए हेयरस्टाइल जैसा लगता है. आप अपनी साड़ी, सूट या लहंगे के रंग और डिजाइन से मैच करती हुई लेस चुन सकती हैं.



ऐसे बनाएं लेस वाली खूबसूरत चोटी

इस हेयरस्टाइल को घर पर तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. बस एक खूबसूरत लेस, बालों को बांधने के लिए रबर बैंड और जरूरत के मुताबिक हेयर पिन रखें.

1. सबसे पहले बनाएं चोटी: बालों को अच्छी तरह सुलझाकर पीछे की तरफ एक लंबी चोटी गूंथ लें. ध्यान रखें कि चोटी ज्यादा ढीली न हो.

2. लेस को करें तैयार: अपनी पसंद की कोई चमकदार या मिरर वर्क वाली लेस लें. कोशिश करें कि इसकी चौड़ाई और डिजाइन आपके आउटफिट से मैच करता हो.

3. चोटी के साथ लगाएं लेस: लेस को चोटी की लंबाई के साथ अच्छी तरह सेट करें. इसे सेफ रखने के लिए हेयर पिन या बालों के हिसाब से हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर सकती हैं.

4. दें फाइनल टच: लेस को लगाने के बाद चोटी को हल्के हाथों से सेट करें. ध्यान रखें कि लेस कहीं से ढीली न रहे और बालों में खिंचाव भी न हो.



साड़ी और लहंगे के साथ खूब जचेगा यह हेयरस्टाइल

इस हेयरस्टाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने आउटफिट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हैं. अगर आपने मिरर वर्क वाला लहंगा पहना है, तो उसी तरह की लेस चोटी में लगाएं. वहीं, सिल्क साड़ी या हैवी सूट के साथ गोल्डन, सिल्वर या एम्ब्रॉयडरी वाली लेस काफी खूबसूरत लगेगी.

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शादी में मेहमान बनकर जाना हो, किसी की मेहंदी या संगीत सेरेमनी में शामिल होना हो या फिर घर में कोई छोटी पार्टी हो, यह हेयरस्टाइल आपके लुक को खास बना सकता है.



पार्लर के खर्च से भी बचेगा पैसा

अक्सर शादी-पार्टी में जाने से पहले सिर्फ हेयरस्टाइल बनवाने के लिए पार्लर में अच्छे-खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन इस तरह के हैक से आप घर पर ही अपने बालों को नया अंदाज दे सकती हैं. इसके लिए नई एक्सेसरी खरीदने की भी जरूरत नहीं है. पुराने सूट या साड़ी से बची हुई लेस का इस्तेमाल करके भी यह लुक तैयार किया जा सकता है.

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