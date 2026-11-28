'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार का नया प्रोमो सामने आते ही घर के अंदर और बाहर हलचल तेज हो गई है. होस्ट सलमान खान इस बार कंटेस्टेंट्स की सुस्ती, सोने की आदतों और ढीले रवैये को लेकर काफी सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं. प्रोमो में सलमान ने सीधे तौर पर घरवालों की नींद, फोकस और ओवरकॉन्फिडेंस पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे गुल्लू और स्काउट जैसे कंटेस्टेंट्स भी कटघरे में आते दिख रहे हैं.
प्रोमो की शुरुआत में सलमान खान घरवालों से तंज भरे अंदाज में पूछते हैं कि क्या उनकी नींद पूरी हो गई है और किसी को सोने जाना है. इसके बाद वह लेट होने को लेकर गुल्लू से सवाल करते हैं, जिस पर गुल्लू कहते हैं कि नहीं सर, बढ़िया है और वह आज एक्टिव हैं. सलमान उनसे 1 से 10 के स्केल पर पूछते हैं कि उनकी आंखें कितनी खुली हैं, तो गुल्लू जवाब देते हैं कि 10 पर आएंगी, 10 पर हैं.
रातों की नींद उड़ने वाली है
सलमान खान आगे स्काउट से पूछते हैं कि आज उनकी बातें सुनकर कितनी रातों की नींद उड़ने वाली है. इस पर स्काउट कहते हैं कि सर, ऐसा तो कुछ वह किए ही नहीं हैं. सलमान इस बात पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि इस बार डर कम है, कुछ ज्यादा ही बिंदास हो गए हैं और कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा दिख रहा है.
वीकेंड का वार से जुड़े अपडेट्स के मुताबिक, सलमान खान का रुख काफी तीखा नजर आ रहा है और उन्होंने घरवालों के सामने कुछ बातों और क्लिप्स को लेकर सवाल भी उठाए हैं. गुल्लू और स्काउट से जुड़ी तकरार के बीच शो में लव गिल को लेकर भी घर के भीतर और बाहर चर्चाएं तेज बनी हुई हैं.