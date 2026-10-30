scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

INDIA ब्लॉक का मॉक महाभियोग एक दिन के लिए टला, कल खड़गे के आवास पर जुटेंगे नेता

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक का 'पब्लिक इम्पीचमेंट' कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया गया है. पहले यह आयोजन आज होना था, लेकिन अब कल दोपहर 3:30 बजे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगा.

Advertisement
X
कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब कल होगा. (File Photo-PTI)
कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब कल होगा. (File Photo-PTI)

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक का 'पब्लिक इम्पीचमेंट' अब आज नहीं, बल्कि कल होगा. विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम को एक दिन के लिए टाल दिया है. पहले यह आयोजन आज होना था, लेकिन अब इसे कल आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के सांकेतिक विरोध का हिस्सा है.

इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर किया जाएगा. कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे से शुरू होने की जानकारी दी गई है. विपक्षी दलों ने इसे 'ज्ञानेश कुमार का पब्लिक इम्पीचमेंट' नाम दिया है. इसमें INDIA ब्लॉक के सांसदों और नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

मीरा कुमार करेंगी अध्यक्षता, खड़गे पेश करेंगे प्रस्ताव

सम्बंधित ख़बरें

India Block Mock Parliament
संसद की तर्ज पर होगी चर्चा, दिल्ली में आज दो अलग-अलग मॉक पार्लियामेंट
ज्ञानेश कुमार पर INDIA ब्लॉक का 'जन महाभियोग' वाला दांव, देखें 10 तक
CEC GYANESH KUMAR NEWS
'स्पीकर' की चेयर पर बैठेंगी मीरा, खड़गे लाएंगे प्रस्ताव, ऐसे आएगा मॉक महाभियोग
INDIA alliance to hold mock parliament at Kharge's residence over ballot paper demand.
इंडिया गठबंधन की मॉक पार्लियामेंट, खड़गे की बैलेट पेपर से चुनाव की मांग
Mallikarjun Kharge
'संसद भंग करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ', 'पब्लिक इम्पीचमेंट' से पहले बोले खड़गे

कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार करेंगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश करेंगे. इसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे. आखिर में इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा. INDIA ब्लॉक के हर दल की ओर से भी एक नेता के बोलने की संभावना है.

इससे पहले गुरुवार को विपक्षी दलों के नेताओं ने खड़गे के आवास पर बैठक की थी. इसमें कार्यक्रम की तैयारियों और उसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया था. बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, मीरा कुमार, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, जेएमएम की महुआ माजी और सीपीआई(एम) के जॉन ब्रिटास समेत कई नेता शामिल हुए थे.

Advertisement

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा विपक्ष

कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के दूसरे दल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है. उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इससे पहले आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने संविधान की भावना का उल्लंघन किया है. उन्होंने यह भी दावा किया था कि ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बातें रखीं. ये विपक्ष के आरोप हैं.

यह भी पढ़ें: INDIA ब्लॉक की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया था कि उसे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'पब्लिक इम्पीचमेंट' आयोजित करने की इजाजत नहीं दी गई. पार्टी ने आरोप लगाया था कि सरकार आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. अब विपक्षी दल इस कार्यक्रम को कल आयोजित करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Healthwealth summit: पेट की सेहत बिगड़ी तो दिमाग पर भी पड़ सकता है असर, जानें कैसे काम करता है 'गट-ब्रेन एक्सिस' |
    HERO ने लॉन्च किया नियो-रेट्रो लुक वाला नया स्कूटर... 76,400 रुपये है कीमत |
    'हां, सरेंडर कर देंगे', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन |
    गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का बनासकांठा में भव्य रोड शो, समर्थकों में भारी उत्साह |
    बेटे युग संग अजमेर शरीफ की दरगाह में फंसे थे अजय देवगन, भीड़ पर फूटा गुस्सा, वायरल हो रहा Video |
    'मोदी जी तीन बार PM बने और चौथी बार भी बनेंगे', लखनऊ में बोले अमित शाह |
    हाइवे पर काम करते वक्त धंस गई मिट्टी, 5 मजदूर दबे, स्थानीय लोगों ने 2 को बाहर निकाला |
    अचानक क्रैश हुआ सुजलॉन का शेयर, 52 वीक के निचले स्‍तर पर पहुंचा |
    2027 चुनाव की तैयारी में जुटी UP BJP, कार्यकर्ताओं को दिए 5 खास टास्क |
    अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
    Advertisement