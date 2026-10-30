'मोदी जी तीन बार PM बने और चौथी बार भी बनेंगे', लखनऊ में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे. लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा ही भगवा दिखाई देता है. शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर उन्हें अभी भी अपना प्रदर्शन सुधारना है, तो जमीन पर उतरकर काम करना होगा.

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'प्रदर्शन सुधारना है तो मेहनत कीजिए'

अमित शाह ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को यूपी 2027 विधानसभा चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं. पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक काम करना जरूरी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने और संगठन को मजबूत करने की अपील की.

गृह मंत्री शाह ने कहा कि देश में बीजेपी का विस्तार कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है. पार्टी ने कई राज्यों में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा दिखाई देने की बात कहकर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया.

2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक

लखनऊ में आज शुक्रवार को हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी के करीब 2,850 नेता और पदाधिकारी शामिल हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे.

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इसके अलावा केंद्र सरकार में शामिल उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और पार्टी के अलग-अलग मोर्चों के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए. बैठक का मुख्य मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और चुनावी तैयारियों को दिशा देना है.

2027 में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अहम है. पार्टी ने 2017 में बड़ी जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2022 में भी बीजेपी सत्ता में वापसी करने में सफल रही. हालांकि, 2017 के मुकाबले उसकी सीटें कम हो गई थीं. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज्य में बेहतर प्रदर्शन किया. इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प हो गया. अब बीजेपी के सामने अपनी सरकार बनाए रखने के साथ संगठन को मजबूत करने की चुनौती है.

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इसी को देखते हुए पार्टी ने चुनाव से काफी पहले बैठकों और तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है. लखनऊ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भी इसी रणनीति का हिस्सा है.



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