सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट आई है. सुबह कारोबार के दौरान इस शेयर में 9 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है, क्‍योंकि रिन्‍यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर ने Q2 अर्निंग्‍स पर प्राइस टारगेट में भारी कटौती की है.

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सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आज BSE पर टॉप लूज़र्स में से एक था, जो मौजूदा सेशन में 9% गिरकर 33.21 रुपये पर आ गया, जो 52 हफ़्ते का नया लो है. फर्म का मार्केट कैप गिरकर 46,202 करोड़ रुपये हो गया. यह शेयर 8 अक्टूबर को पहुंचे 36.30 रुपये के 52 हफ़्ते के लो को पार कर गया.

स्टॉक 33.6 के RSI के साथ न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है. सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में है, जो अपने 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है.

सुजलॉन के शेयरों में भारी कटौती

ब्रोकरेज ने कंपनी के अर्निंग्स आउटलुक के री-असेसमेंट के बाद सुजलॉन एनर्जी के लिए अपने प्राइस टारगेट कम कर दिए हैं. ICICI सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस 65 रुपये से घटाकर 55 रुपये कर दिया, लेकिन आकर्षक वैल्यूएशन का हवाला देते हुए अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी.

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एक्सिस कैपिटल ने भी सुजलॉन एनर्जी का टारगेट 63 रुपये से घटाकर 42 रुपये कर दिया, जबकि नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना टारगेट 51 रुपये से घटाकर 41 रुपये कर दिया. नुवामा का बदला हुआ टारगेट स्टॉक के मौजूदा मार्केट प्राइस से 11.44% की बढ़त का संकेत देता है.

जेएम फाइनेंशियल ने भी दिया टारगेट

जेएम फाइनेंशियल ने भारत के विंड एनर्जी मार्केट के छोटे साइज़, बढ़ते कॉम्पिटिशन और सिंगल-प्रोडक्ट कंपनी के तौर पर काम करने से जुड़ी चुनौतियों पर जोर दिया. जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक को 'बाय' से डाउनग्रेड करके 'ऐड' कर दिया और इसका टारगेट प्राइस 46 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया. रिवाइज्ड वैल्यूएशन सितंबर 2028 के लिए अनुमानित EBITDA के 12 गुना पर आधारित है, जिसका मतलब है कि उसी समय के लिए अनुमानित कमाई का 20 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल है.

सुजलॉन की दूसरी तिमाही की कमाई

सुजलॉन एनर्जी ने FY27 की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में साल-दर-साल (YoY) 69.19% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,279.44 करोड़ रुपये था. हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफ़िट FY27 की पहली तिमाही के 305.22 करोड़ रुपये से 29.14% बढ़ा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने व‍ित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



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