scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

अचानक क्रैश हुआ सुजलॉन का शेयर, 52 वीक के निचले स्‍तर पर पहुंचा

सुजलॉन के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली. दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद यह शेयर इतनी तेजी से गिरा है कि अब ये 52 सप्‍ताह के नए निचले स्‍तर पर पहुंच गया है.

Advertisement
X
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: Representative/ITG)
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: Representative/ITG)

सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को भारी गिरावट आई है. सुबह कारोबार के दौरान इस शेयर में 9 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है, क्‍योंकि रिन्‍यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर ने Q2 अर्निंग्‍स पर प्राइस टारगेट में भारी कटौती की है. 

सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आज BSE पर टॉप लूज़र्स में से एक था, जो मौजूदा सेशन में 9% गिरकर 33.21 रुपये पर आ गया, जो 52 हफ़्ते का नया लो है. फर्म का मार्केट कैप गिरकर 46,202 करोड़ रुपये हो गया. यह शेयर 8 अक्टूबर को पहुंचे 36.30 रुपये के 52 हफ़्ते के लो को पार कर गया.

स्टॉक 33.6 के RSI के साथ न तो ओवरसोल्ड और न ही ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है. सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में है, जो अपने 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर बाजार बम-बम... गिरकर उछले सेंसेक्स-निफ्टी, ये रहीं 3 वजहें
Top Stock Amid Stock Market Crash
शेयर बाजार में सुस्ती! सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी गायब, ये रही वजह
Silver Prices Crash Gold Rates
करवा चौथ पर सोने और चांदी के दाम हुए धड़ाम!
Stock Market Crash
अचानक इस कंपनी से CEO का इस्‍तीफा, फिर 20% बिखरा शेयर
आज 5 लाख करोड़ की कमाई... सेंसेक्‍स 900 अंक चढ़ा, इन स्‍टॉक में रैली

सुजलॉन के शेयरों में भारी कटौती 
ब्रोकरेज ने कंपनी के अर्निंग्स आउटलुक के री-असेसमेंट के बाद सुजलॉन एनर्जी के लिए अपने प्राइस टारगेट कम कर दिए हैं. ICICI सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस 65 रुपये से घटाकर 55 रुपये कर दिया, लेकिन आकर्षक वैल्यूएशन का हवाला देते हुए अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी.

Advertisement

एक्सिस कैपिटल ने भी सुजलॉन एनर्जी का टारगेट 63 रुपये से घटाकर 42 रुपये कर दिया, जबकि नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना टारगेट 51 रुपये से घटाकर 41 रुपये कर दिया. नुवामा का बदला हुआ टारगेट स्टॉक के मौजूदा मार्केट प्राइस से 11.44% की बढ़त का संकेत देता है.

जेएम फाइनेंशियल ने भी दिया टारगेट
जेएम फाइनेंशियल ने भारत के विंड एनर्जी मार्केट के छोटे साइज़, बढ़ते कॉम्पिटिशन और सिंगल-प्रोडक्ट कंपनी के तौर पर काम करने से जुड़ी चुनौतियों पर जोर दिया. जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक को 'बाय' से डाउनग्रेड करके 'ऐड' कर दिया और इसका टारगेट प्राइस 46 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया. रिवाइज्ड वैल्यूएशन सितंबर 2028 के लिए अनुमानित EBITDA के 12 गुना पर आधारित है, जिसका मतलब है कि उसी समय के लिए अनुमानित कमाई का 20 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स मल्टीपल है.

सुजलॉन की दूसरी तिमाही की कमाई 
सुजलॉन एनर्जी ने FY27 की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में साल-दर-साल (YoY) 69.19% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,279.44 करोड़ रुपये था. हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफ़िट FY27 की पहली तिमाही के 305.22 करोड़ रुपये से 29.14% बढ़ा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने व‍ित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    2027 चुनाव की तैयारी में जुटी UP BJP, कार्यकर्ताओं को दिए 5 खास टास्क |
    अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश |
    ग्रेटर नोएडा में हादसा, महागुन मायवुड्स की 23वीं मंजिल से गिरकर प‍िता-बेटे की मौत |
    Anant Singh की बढ़ीं मुश्किलें! दुलारचंद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! |
    बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा का निधन, नोएडा स्थित आवास पर ली अंतिम सांस |
    अलीगढ़: AMU प्रोफेसर की पत्नी का शव कब्र से निकाला गया, भतीजे ने जताया हत्या का शक तो बच्चों ने लगाया जायदाद हड़पने का आरोप |
    Shani Gochar 2026: 241 दिनों तक सीधी चाल चलेंगे शनि देव, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! |
    35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा का करवा चौथ, राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, Video |
    बर्फ, कीचड़ और रेगिस्तान... कहीं भी हमारे जवानों को पहुंचा सकती है ये गाड़ी |
    खेत में काम करने गए पिता और दो बेटे नदी में बहे, घर पर इंतजार करती रह गई मां... परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
    Advertisement