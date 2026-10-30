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हाइवे पर काम करते वक्त धंस गई मिट्टी, 5 मजदूर दबे, स्थानीय लोगों ने 2 को बाहर निकाला

महाराष्ट्र के पुणे में पुणे-सोलापुर हाइवे पर सर्विस रोड के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. काम कर रहे पांच मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने मिट्टी हटाकर दो मजदूरों को बाहर निकाल लिया है. वहीं, बाकी मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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3 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी. (Photo: Screengrab)
3 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के पुणे से एक हादसे की खबर सामने आई है. यहां पुणे-सोलापुर हाइवे पर सर्विस रोड बनाने का काम चल रहा था. इसी दौरान पांच मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. स्थानीय लोगों ने मिट्टी हटाकर दो मजदूरों को बाहर निकाल लिया. बाकी तीन मजदूर अभी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया है.

दरअसल, पुणे-सोलापुर हाइवे पर सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा था. मजदूर इसी काम में लगे हुए थे. तभी अचानक मिट्टी धंस गई और वहां काम कर रहे पांच मजदूर उसके नीचे दब गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए बचाव की कोशिश शुरू कर दी. उन्होंने मिट्टी हटाकर दो मजदूरों को बाहर निकाला. बाकी मजदूरों को निकालने के लिए भी कोशिश जारी है.

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तीन मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी

इस हादसे में कुल पांच मजदूर मिट्टी के नीचे दबे थे. इनमें से दो को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया है. बाकी तीन मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है. फिलहाल बाहर निकाले गए दोनों मजदूरों की हालत कैसी है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. यह भी साफ नहीं है कि मिट्टी किस वजह से धंसी और हादसे के वक्त वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे.

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यह भी पढ़ें: चमोली में 6 दिन बाद खत्म हुआ रेस्क्यू... टनल धंसने से कुल 10 मजदूरों की मौत, 12 घायल

पुणे-सोलापुर हाइवे पर हुए इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मिट्टी में दबे बाकी तीन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की है. हादसे की वजह के बारे में अभी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. प्रशासन या बचाव दल की ओर से विस्तृत बयान आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

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(रिपोर्ट: राहुल गायकवाड़)
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