scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेटे युग संग अजमेर शरीफ की दरगाह में फंसे थे अजय देवगन, भीड़ पर फूटा गुस्सा, वायरल हो रहा Video

अजय देवगन अपने बेटे युग के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे. यहां फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया. वायरल हो रहे पुराने वीडियो में अजय बेटे को बचाते और भीड़ की धक्का-मुक्की पर नाराज होते नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
बेटे को बचाने के लिए भिड़े अजय! (Photo: Screengrab)
बेटे को बचाने के लिए भिड़े अजय! (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के 'सिंघम' यानी अजय देवगन इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर अपने बेटे युग के साथ राजस्थान की मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे. लेकिन वहां उन्हें देखने के लिए फैंस की ऐसी भीड़ उमड़ी कि पिता-बेटे का निकलना मुश्किल हो गया. हर कोई अजय की एक झलक पाने और मोबाइल में उनका वीडियो कैद करने के लिए बेताब दिखा. हालात बिगड़ते देख अजय को बेटे को भीड़ से बचाते हुए आगे बढ़ना पड़ा.

अजय का पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अजय देवगन सिर पर पारंपरिक कपड़ा बांधे नजर आ रहे हैं. उनके चारों तरफ फैंस का हुजूम है और कई लोग मोबाइल से लगातार उनकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं. अजय अपने बेटे युग के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं और भीड़ के बीच उसे संभालने की कोशिश करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

PM मोदी के जन्मदिन पर निजामुद्दीन में जलेंगे 723 दीये
Pm narendra modi birthday celebration muslim
कहीं कुरान ख्वानी तो कहीं दरगाह में दीये... PM का बर्थडे मना रहे मुस्लिम
अजमेर शरीफ दरगाह की बड़ी देग में ऐसे उतरा युवक, फिर...
Dhirendra Shastri on Hindu Population
'हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, शादी के बाद मैं भी...', धीरेंद्र शास्त्री का बयान
अजमेर शरीफ दरगाह. (File Photo: ITG)
'अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर था', याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग

लेकिन मामला तब और बढ़ गया, जब लोगों की धक्का-मुक्की के बीच अजय का सब्र जवाब देता दिखा. वीडियो के एक दूसरे हिस्से में एक्टर भीड़ की हरकतों पर नाराज होते नजर आ रहे हैं. हालांकि ये घटना 2019 की है जब अजय अपने बेटे के साथ दुआ मांगने पहुंचे थे. लेकिन अब फिर से ये वीडियो सालों बाद इंटरनेट पर राउंड मार रहा है.

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचे थे अजय

Advertisement

बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है. यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां माथा टेकने पहुंचते हैं. अजय भी बेटे युग के साथ यहां पहुंचे थे. हालांकि, उनकी इस यात्रा से ज्यादा चर्चा अब वहां उमड़ी भीड़ और एक्टर के गुस्से की हो रही है.

सिंघम' की पिछली फिल्म और आने वाले प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में आई थी. इससे पहले वह 'धमाल 4' में नजर आए थे, जो 10 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी.

अब अजय के पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी है. उनकी आने वाली फिल्मों में 'गोलमाल 5', 'रेंजर', 'सूर्यस्पर्श' और 'चौहान' शामिल हैं. 'गोलमाल 5' की रिलीज 8 जनवरी 2027 तय बताई गई है, जबकि 'चौहान' 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली है. वहीं 'रेंजर' और 'सूर्यस्पर्श' भी 2027 के लिए लिस्टेड हैं. आने वाले वक्त में अजय एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगाने की तैयारी में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हाइवे पर काम करते वक्त धंस गई मिट्टी, 5 मजदूर दबे, स्थानीय लोगों ने 2 को बाहर निकाला |
    अचानक क्रैश हुआ सुजलॉन का शेयर, 52 वीक के निचले स्‍तर पर पहुंचा |
    2027 चुनाव की तैयारी में जुटी UP BJP, कार्यकर्ताओं को दिए 5 खास टास्क |
    अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश |
    ग्रेटर नोएडा में हादसा, महागुन मायवुड्स की 23वीं मंजिल से गिरकर प‍िता-बेटे की मौत |
    Anant Singh की बढ़ीं मुश्किलें! दुलारचंद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! |
    बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा का निधन, नोएडा स्थित आवास पर ली अंतिम सांस |
    अलीगढ़: AMU प्रोफेसर की पत्नी का शव कब्र से निकाला गया, भतीजे ने जताया हत्या का शक तो बच्चों ने लगाया जायदाद हड़पने का आरोप |
    Shani Gochar 2026: 241 दिनों तक सीधी चाल चलेंगे शनि देव, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! |
    35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति चोपड़ा का करवा चौथ, राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, Video
    Advertisement