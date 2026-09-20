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एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी का शक, दिल्ली से काठमांडू जा रही फ्लाइट वापस लौटी

दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI219 में तकनीकी खराबी की आशंका के कारण विमान दिल्ली वापस लौट आया. क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत यह निर्णय लिया.

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एयर इंडिया फ्लाइट वापस बेस लौटी (सांकेतिक तस्वीर)
एयर इंडिया फ्लाइट वापस बेस लौटी (सांकेतिक तस्वीर)

एयर इंडिया के दिल्ली से काठमांडू जा रहे विमान AI219 को तकनीकी खराबी की आशंका के कारण दिल्ली वापस लौटना पड़ा. यह विमान फर्रुखाबाद के ऊपर से वापस आया. 

उड़ान के दौरान क्रू को शक हुआ कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी है, जिसके कारण फ्लाइट दिल्ली लौट आई. हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारा गया. और फिर दूसरे विमान से उन्हें काठमांडू भेजा गया.  

एयर इंडिया ने क्या कहा?

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एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को दिल्ली से काठमांडू जाने वाली फ़्लाइट AI219 के क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(SOP) के तहत, किसी तकनीकी खराबी की आशंका को देखते हुए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया. विमान के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित रूप से उतारा गया. एयर इंडिया ने यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर खेद जताया है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-फुकेट एयर इंडिया फ्लाइट में आए थे तीन हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, फिर भी एक घंटे तक हवा में रहा था विमान

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हालांकि, कुछ ही देर में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से काठमांडू भेजा गया. एयर इंडिया के मुताबिक, दूसरे विमान ने शाम 6:39 बजे दिल्ली से दोबारा उड़ान भरी और रात 8:09 बजे काठमांडू पहुंची.

बता दें, कुछ दिनों पहले कुआलालंपुर से चेन्नई आ रही मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH 0156 में हवा में ही दूसरे इंजन में खराबी आ गई थी जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. इस विमान में 186 यात्री सवार थे. इस लैंडिंग के बाद सभी 186 यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया था. पायलट की सूझबूझ, समय रहते सूचना देने के कारण यह बड़ा हादसा टल गया था.

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